美歐達協議！歐盟關稅稅率降至15％ 這2產品不在其中

美國與歐盟達成貿易協議，歐盟對等關稅稅率降至15％，不過美國先前對歐盟鋼鋁產品課徵的關稅仍維持50％，藥品部分雙方意見仍有分歧。圖為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日在英國蘇格蘭舉行會談，川普宣布，美國與歐盟達成貿易協議，多數歐洲輸美產品課徵15%關稅。不過值得注意的是，美國對歐洲鋼鋁加徵的關稅並不在此協議範圍內，藥品是否適用於協議也仍有歧見。

綜合外媒報導，根據美國與歐盟的協議內容，美國將對歐洲包括汽車在內的多數進口商品，設定15％的基準關稅。另外，目前美國已對歐洲鋼鐵與鋁製品加徵的50％高額關稅則是維持不變。

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川普27日在與馮德萊恩會談前表示，藥品並不會成為協議的一部分。根據美國商務部數據，去年美國自歐盟進口的商品中，藥品位居第一，金額達到921億美元。川普指出：「我們必須在美國製造和生產它們，我們希望它們在美國生產。藥品非常特殊，我們不能處於依賴其他國家的位置。」

在與川普的會談結束後，馮德萊恩表示，歐盟生產的藥品將適用15%的關稅稅率，但她也承認，川普可能會採取進一步行動，以「全球性」方式處理此事。

馮德萊恩指出，美國與歐盟對於飛機與飛機零件、化學產品、部分農產品、自然資源及關鍵原料將不會課徵關稅，目前美歐雙方仍針對酒類產品是否適用於關稅協議進行討論。馮德萊恩說：「我們將持續努力，讓更多產品納入這份清單中。」

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