歐盟採購22兆能源＋額外投資18兆 換美關稅砍半至15％

川普在宣佈與歐盟達成協議後，與馮德萊恩握手。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普在與歐盟執委會主席馮德萊恩於8月1日關稅談判截止前，進行一場關鍵討論後，27日宣布美國與歐盟達成貿易協議，將對多數歐洲輸美產品課徵15%關稅，此前他威脅將對美國最大貿易夥伴歐盟課徵30%關稅。

川普也說，歐盟同意採購價值7500億美元（台幣22.12兆元）的能源，並在現有投資水準上，額外投資美國6000億美元（台幣17.7兆元）。他表示，歐盟也將「採購價值數千億美元的軍事裝備」，他沒有提供具體數額。

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他在馮德萊恩身旁說，「這是一項非常強有力的協議、非常重大的協議，是所有協議中規模對大的」。馮德萊恩在會議結束後表示，「這是很好的協議、很龐大的協議，而談判過程艱難」。

在與馮德萊恩會面前，川普在一場記者會中說，與歐洲達成一份協議架構的機率是五五波。在美歐貿易談判持續數週的不確定性後，27日的宣佈對川普是關鍵時刻。

布魯塞爾已為8月1日前，雙方未能達成協議做好準備。歐盟考慮啟動「反脅迫機制」，相關措施被視為是歐盟的撒手鐧。

根據歐洲議會數據，2024年美歐貨物與服務貿易規模達1.68兆歐元。雖然歐盟對美貨物貿易維持順差，但服務貿易出現逆差，這讓歐盟去年對美國整體貿易順差約500億歐元。

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