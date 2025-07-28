被繼承人生前買預售屋 遺產稅申報一次看

高雄國稅局表示，被繼承人生前購買預售屋但尚未交屋，應視為「權利」併入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕預售屋買賣契約簽訂後，至房屋興建完工交屋往往長達3至4年，如果購買預售屋後，建商尚未交屋前承買人不幸過世，如何申報遺產稅？財政部高雄國稅局表示，被繼承人生前與建商簽定「不動產預定買賣契約書」，在房屋興建完成前死亡，其死亡當時所遺留的財產，屬於未來請求不動產過戶的「權利」，並非房屋、土地的所有權，應以截至被繼承人死亡日累計已付價款計算債權價額，併入遺產課稅。

舉例說明，甲君於2024年1月與建商簽訂房地預定買賣契約書，購買某建案12樓房屋及地下室1個停車位，契約約定房地買賣總價為1820萬元（房屋及土地1600萬元、停車位220萬元），預計於2027年底完工交屋。但甲君不幸於2024年4月過世，依繼承人提供房地預定買賣契約書、支付各期房地價款的統一發票及匯款單等資料，計算截至被繼承人甲君死亡日，已支付建商的各期房地價款合計330萬元，因此應併入遺產總額的債權為330萬元。

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高雄國稅局提醒，稽徵機關為服務民眾，提供納稅義務人查詢被繼承人的遺產稅財產參考清單，做為辦理遺產稅申報的參考，但該清單並無預售屋資料，被繼承人生前如有購買預售屋，可向建商查詢被繼承人生前已付房地價款情形，申報債權併入遺產，以免因漏報而受罰。

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