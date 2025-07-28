晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

被繼承人生前買預售屋 遺產稅申報一次看

2025/07/28 07:30

高雄國稅局表示，被繼承人生前購買預售屋但尚未交屋，應視為「權利」併入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，被繼承人生前購買預售屋但尚未交屋，應視為「權利」併入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕預售屋買賣契約簽訂後，至房屋興建完工交屋往往長達3至4年，如果購買預售屋後，建商尚未交屋前承買人不幸過世，如何申報遺產稅？財政部高雄國稅局表示，被繼承人生前與建商簽定「不動產預定買賣契約書」，在房屋興建完成前死亡，其死亡當時所遺留的財產，屬於未來請求不動產過戶的「權利」，並非房屋、土地的所有權，應以截至被繼承人死亡日累計已付價款計算債權價額，併入遺產課稅。

舉例說明，甲君於2024年1月與建商簽訂房地預定買賣契約書，購買某建案12樓房屋及地下室1個停車位，契約約定房地買賣總價為1820萬元（房屋及土地1600萬元、停車位220萬元），預計於2027年底完工交屋。但甲君不幸於2024年4月過世，依繼承人提供房地預定買賣契約書、支付各期房地價款的統一發票及匯款單等資料，計算截至被繼承人甲君死亡日，已支付建商的各期房地價款合計330萬元，因此應併入遺產總額的債權為330萬元。

高雄國稅局提醒，稽徵機關為服務民眾，提供納稅義務人查詢被繼承人的遺產稅財產參考清單，做為辦理遺產稅申報的參考，但該清單並無預售屋資料，被繼承人生前如有購買預售屋，可向建商查詢被繼承人生前已付房地價款情形，申報債權併入遺產，以免因漏報而受罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財