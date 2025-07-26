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日本女性壽命連續40年全球第1 男性最高壽是「這國」

2025/07/26 16:38

全球女性平均壽命最高的國家是日本，連續40年保持第1名，日本男性則排名第6名。（法新社）全球女性平均壽命最高的國家是日本，連續40年保持第1名，日本男性則排名第6名。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球女性平均壽命最高的國家是日本，連續40年保持第1名，男性平均壽命最高的國家為瑞典。

根據日本厚生勞動省公佈的一項調查顯示，到2024年，日本女性的預期壽命將達到87.13歲，位居世界第1，連續第40年稱冠。

日本厚生勞動省的數據顯示，日本女性的平均壽命比2023年減少了0.01歲，全球排名第2的是韓國（86.40歲）和西班牙（86.34歲）。

同時，日本男性的預期壽命保持不變，為81.09歲，在全球排名第6，比2023年下滑一位。男性最高壽國家前5名依序為瑞典、瑞士、挪威、義大利和西班牙，

由於新冠疫情導致的死亡人數增加，日本的預期壽命在2021年和2022年有所下降，但在2023年出現反彈，當時男性和女性的平均壽命3年來首次超過前一年。

另外，根據台灣內政部公布2023年國人平均壽命 ，其中男性為76.94歲、女性83.74歲。

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