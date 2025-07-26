頻遭監管阻礙 貝森特警告：台積電或僅能滿足7％美國晶片需求

台積電在美設廠的遭遇，連貝森特也叫屈。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，美國財政部長貝森特警告，台積電斥資400億美元在亞利桑那州興建的大型晶圓廠，可能只能生產7%美國所需的半導體，此問題突顯台積電面臨在地監管與繁文縟節的阻礙。

報導說，貝森特在《All In Podcast》節目中說，「台積電希望在亞利桑那州興建一座巨型晶圓廠系統，但我認為，它也許能生產最多7%美國所需的晶片」，他指出，「他們正應付當地的建管人員」。

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貝森特批評監管障礙拖慢這座400億美元的晶圓廠區建設，他表示，「顯然這些晶片廠行動太迅速，你一再變更計畫，就有某人來說，『你說管子在那裡，但卻沒在那裡，我們要你停工』」。

他補充，當他從一介公民轉變成公僕後，他經歷許多意想不到的事，其中之一就是「在美國，我們讓建設變得非常困難」。

報導說，此事的重要性在於台積電是全球最大晶圓代工廠，也是輝達、蘋果的關鍵供應商，目前台積電正加速推動在亞利桑那州的擴展，該公司計畫其第2廠於2027年前投入生產，並預計其先進的2奈米先進產能30%最終來自亞利桑那廠。

貝森特說，環境法規已導致美國去工業化，「我們透過環境法規做出工業化的決定」，因此要讓建設再度變得容易就必須降低監管障礙。

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