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高CP值員工餐廳揭秘！中鋼3餐廳可從早吃到晚 3寶就在這家

2025/07/26 16:01

YouTuber蔡阿嘎開箱過中鋼3員工餐廳之一。（取自網路）YouTuber蔡阿嘎開箱過中鋼3員工餐廳之一。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕缺工搶才時代，員工餐廳是讓員工感受職場幸福的重要元素。台灣資深YouTuber蔡阿嘎2年前即陸續開箱中油、中鋼總部的員工餐廳，不過，中鋼除總部旁的「集團會館」自助餐廳外，還有小港廠區內的「福利餐廳」及「明邦廳」，著名的「中鋼三寶」XO醬、水餃、蔥油餅就是來自明邦廳。

與中鋼相關有3間餐廳，2間是位於小港廠區內的「福利餐廳」與「明邦廳」，而「集團會館」自助餐廳則坐落於中鋼集團總部大樓周邊，3間餐廳皆有提供早、午、晚三餐服務，有多樣化選擇；而為了方便小港廠區輪班員工餐食需求，福利餐廳每週六、日提供餐點外帶服務。

中鋼被譽為南部幸福企業，「福利餐廳」內用以中式自助餐吃到飽為供餐模式，早餐每人55元，午晚餐75元，CP值高，也有提供午、晚餐的餐盒外帶服務、每份70元。

另外，「明邦廳」則提供精緻早餐、午間中式套餐及晚間點餐等供餐方式，其中精緻早餐每份55元，每天更換不同菜色，如潛艇堡、漢堡及蛋餅等；午間中式套餐為75元，每日主菜皆會更換，如中鋼水餃、魚排或雞排等；晚間點餐選擇多樣，例如手作蛋包飯、各式蛋炒飯、炒烏龍麵、義大利麵，價格多落在70元至150元不等。

明邦廳熱門明星商品「蔥油餅、水餃、XO醬」，被稱為中鋼三寶，因用料實在，許多饕客都不陌生，但因小港廠區只有員工、協力廠商能到廠，也只對員工販售，想吃到三寶還需要有門路。

至於集團會館2樓的「自助餐廳」主打中式自助餐，主要依菜量計價，每餐平均約60至100元，用餐者可依個人食量與口味自由搭配。外帶餐點也有多種選擇，例如牛肉麵、各種炒飯、炒麵及炒河粉，價格落在70元至130元。

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