晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

祭改無效？台積電嘉科廠再爆翻車事故 工程人員憂心忡忡

2025/07/26 16:07

台積電嘉科廠再傳翻車事故，幸無人傷亡。（記者蔡宗勳攝）台積電嘉科廠再傳翻車事故，幸無人傷亡。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區新建CoWoS先進封測廠，今天凌晨零時許，疑因滂沱大雨，一輛混凝土泵浦車作業時翻覆，幸無人傷亡，這已是AP7廠房今年5月20日以來第6起工安事件。由於事故頻傳，廠方本月21日曾找乩童到工地做法，據了解，祖靈要求蓋「萬善同歸」小廟奉祀，並插黑令旗為證。今天傳出翻車意外，幸無人傷亡，是保佑？還是警告？讓工程人員議論紛紛。

台積電嘉科廠工安事件層出不窮，原因都很莫名其妙，工程人員惶惶不可終日，擔心自己成為下一個受害者。廠區充滿不安情緒，7月17日特別迎請地藏王、土地公到工地坐鎮，祈求工程平安。本月20日一輛重約50噸板車作業時翻車，廠方隔天安排乩童到工地做法。

據了解，頭綁紅巾的乩童起乩時，幫祖靈爭取興建「萬善同歸」小廟奉祀無主亡靈，並插下黑令旗，要求廠方信守承諾，結果今天發生混凝土泵浦車翻車意外的地點，恰巧為7天前，一輛重約50噸板車翻覆地點的周邊，幸好皆未造成人員傷亡，有人說「有拜有保庇」，也有人認為「警告意味濃厚」，廠區瀰漫不安氣氛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財