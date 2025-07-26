祭改無效？台積電嘉科廠再爆翻車事故 工程人員憂心忡忡

台積電嘉科廠再傳翻車事故，幸無人傷亡。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區新建CoWoS先進封測廠，今天凌晨零時許，疑因滂沱大雨，一輛混凝土泵浦車作業時翻覆，幸無人傷亡，這已是AP7廠房今年5月20日以來第6起工安事件。由於事故頻傳，廠方本月21日曾找乩童到工地做法，據了解，祖靈要求蓋「萬善同歸」小廟奉祀，並插黑令旗為證。今天傳出翻車意外，幸無人傷亡，是保佑？還是警告？讓工程人員議論紛紛。

台積電嘉科廠工安事件層出不窮，原因都很莫名其妙，工程人員惶惶不可終日，擔心自己成為下一個受害者。廠區充滿不安情緒，7月17日特別迎請地藏王、土地公到工地坐鎮，祈求工程平安。本月20日一輛重約50噸板車作業時翻車，廠方隔天安排乩童到工地做法。

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據了解，頭綁紅巾的乩童起乩時，幫祖靈爭取興建「萬善同歸」小廟奉祀無主亡靈，並插下黑令旗，要求廠方信守承諾，結果今天發生混凝土泵浦車翻車意外的地點，恰巧為7天前，一輛重約50噸板車翻覆地點的周邊，幸好皆未造成人員傷亡，有人說「有拜有保庇」，也有人認為「警告意味濃厚」，廠區瀰漫不安氣氛。

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