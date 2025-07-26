晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

特斯拉FSD大勝問界智駕 華為腦殘粉怒轟自家車媒

2025/07/26 14:29

特斯拉前陣子宣布於德州奧斯汀正式啟動自駕計程車服務。（美聯社資料照）特斯拉前陣子宣布於德州奧斯汀正式啟動自駕計程車服務。（美聯社資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔記者高嘉和／綜合報導〕近來由中國汽車媒體懂車帝與中央電視台（央視）聯手推出的輔助駕駛實測節目《懂車智煉場》，在實際評測近40款車型輔助駕駛系統在極端條件下的表現，在多個場景中，2023年式的Model 3和Model X被評為輔助駕駛（特斯拉FSD）表現最好的車型，與搭載華為輔助駕駛智駕系統的問界車型，在測試中表現「不如理想」，形成明顯對比。

對於這項測試結果，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不僅轉發了相關消息，更特別強調了一點：「由於法律禁止數據出境，特斯拉在沒有本地訓練數據的情況下，在中國取得了最高成績。」反觀這項評測卻引發中國愛國網紅群起怒轟，逼著央視新聞在測試發布後，悄悄修改了相關微博，刪除了「央視新聞聯合懂車帝」。

懂車帝這項評測圍繞真實用車場景下的極限挑戰進行，力求還原輔助駕駛系統在複雜環境下的反應能力，分為高速場景和城市場景兩大類，並設計了多個模擬事故或複雜交通狀況的細分項目。在高速場景中包括高速驚現事故車、施工路遇卡車、高速臨時施工、「消失的前車」真實高速版、高速路口遇無理插入車道與莽撞橫穿的兒童等其他障礙物。

相較於特斯拉的突出表現，實測結果顯示搭載華為輔助駕駛的問界M9、M7、智界S7等車型來說，表現很不太理想。部分中國網友大酸，這測試結果與華為宣傳的「遙遙領先」未免落差太大；且在一些特定場景中，例如高速夜間遇施工卡車或兒童或動物突然衝出等，華為系的部分車型未能通過測試，許多網友直言「華為智駕等於是智障」。

鴻蒙智行、問界、智界等華為系品牌選擇了「不予置評」。仍有大量愛國網紅、華為粉絲表達對華為系品牌的支持，強烈質疑懂車帝的測試存在「瑕疵和不公平之處」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財