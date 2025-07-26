特斯拉FSD大勝問界智駕 華為腦殘粉怒轟自家車媒

特斯拉前陣子宣布於德州奧斯汀正式啟動自駕計程車服務。（美聯社資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔記者高嘉和／綜合報導〕近來由中國汽車媒體懂車帝與中央電視台（央視）聯手推出的輔助駕駛實測節目《懂車智煉場》，在實際評測近40款車型輔助駕駛系統在極端條件下的表現，在多個場景中，2023年式的Model 3和Model X被評為輔助駕駛（特斯拉FSD）表現最好的車型，與搭載華為輔助駕駛智駕系統的問界車型，在測試中表現「不如理想」，形成明顯對比。

對於這項測試結果，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不僅轉發了相關消息，更特別強調了一點：「由於法律禁止數據出境，特斯拉在沒有本地訓練數據的情況下，在中國取得了最高成績。」反觀這項評測卻引發中國愛國網紅群起怒轟，逼著央視新聞在測試發布後，悄悄修改了相關微博，刪除了「央視新聞聯合懂車帝」。

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懂車帝這項評測圍繞真實用車場景下的極限挑戰進行，力求還原輔助駕駛系統在複雜環境下的反應能力，分為高速場景和城市場景兩大類，並設計了多個模擬事故或複雜交通狀況的細分項目。在高速場景中包括高速驚現事故車、施工路遇卡車、高速臨時施工、「消失的前車」真實高速版、高速路口遇無理插入車道與莽撞橫穿的兒童等其他障礙物。

相較於特斯拉的突出表現，實測結果顯示搭載華為輔助駕駛的問界M9、M7、智界S7等車型來說，表現很不太理想。部分中國網友大酸，這測試結果與華為宣傳的「遙遙領先」未免落差太大；且在一些特定場景中，例如高速夜間遇施工卡車或兒童或動物突然衝出等，華為系的部分車型未能通過測試，許多網友直言「華為智駕等於是智障」。

鴻蒙智行、問界、智界等華為系品牌選擇了「不予置評」。仍有大量愛國網紅、華為粉絲表達對華為系品牌的支持，強烈質疑懂車帝的測試存在「瑕疵和不公平之處」。

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