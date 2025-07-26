還可上車？關稅大限前夕 對沖基金單週黃金多頭部位狂增19％創4月來新高

關稅大限前夕，對沖基金單週黃金多頭部位大增19%創4月來新高。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著8/1「關稅大限」漸近，避險情緒升溫，截至7月22日當週，對沖基金黃金看漲押注增加9%，達到17萬868份合約，創下4月以來新高。

外媒報導，在美歐貿易談判取得進展之前，對沖基金經理人提升了對黃金的看漲押注。美國商品期貨交易委員會的數據顯示，截至7月22日當週，對沖基金已將黃金淨多頭部位增加19%，達到17萬868份合約。

請繼續往下閱讀...

貿易戰引發的市場波動和經濟不確定性促使投資者尋求黃金等避險資產，為貴金屬價格提供了持續上漲動力。今年以來，金價已累計上漲27%。

黃金的多頭部位上升也受益於全球央行的持續購買，這為金價提供了額外緩衝。

分析稱，雖然貿易緊張局勢的潛在緩解，可能會減弱市場對避險資產的需求，但黃金仍獲得來自央行購買的強勁支撐，各國央行持續增持黃金儲備的舉措為金價構築了堅實的基本面支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法