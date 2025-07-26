台灣唯一上榜是它！全球5大航空豪華經濟艙餐點值得一試

全球5大航空豪華經濟艙餐點值得一試，長榮航空也在名單上。（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豪華經濟艙的票價通常是普通經濟艙的2倍，乘客對其服務與餐飲的期望也越來越高，尤其在餐飲部分，一些航空公司正從盛放在精美瓷器上的多道菜到當地特色菜餚和精選酒單提供令人滿意的服務，根據《Forbes》報導，長榮、阿聯酋、澳洲、新加坡和維珍5大航空公司，的豪華經濟艙的餐點值得一試。

長榮航空

長榮航空是台灣首家民營國際航空公司，自1992年推出豪華經濟艙以來，一直是該領域的先驅。其舒適度一直備受讚譽，座位間距達到42英寸，在業界處於領先地位。此外，全新第四代豪華經濟艙將於10月3日在台北-達拉斯-沃斯堡航線上推出。

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許多航線都提供預選餐點的選項。您可以享用各種高級餐食，例如紅燒牛小排、日本A5和牛、炒麵，以及配料豐富的傳統台式粥。兩餐之間，還可按需提供熱食和新鮮水果。免費飲品包括台灣本地啤酒、氣泡酒、梅子酒、可爾必思礦泉水和優質綠茶。即使在經濟艙，也提供豐富的台灣小吃選擇。

阿聯酋航空

阿聯酋航空的豪華經濟艙配備奶油色真皮座椅和木紋內飾，是同級最奢華的客艙之一。餐點以皇家道爾頓瓷器盛放，菜單上總會有1道與航班目的地相關的菜餚，例如泰式辣椒牛肉或蘑菇醬烤雞配大麥燴飯。3道菜包含沙拉、起司和甜點，並附贈免費葡萄酒單。如果想要更奢華的享受，乘客可以預訂香草蛋糕和1瓶20亳升的酩悅香檳，價格為30美元（約新台烯幣882元）。

澳洲航空

澳洲航空在起飛前為高級經濟艙乘客提供免費氣泡酒。菜單包括紅燒牛肉或水煮海鱒等時令菜餚，均採用客製化的David Caon餐具。葡萄酒由澳洲航空的「空中侍酒師」專案精心挑選，可能包括白雪香檳（Piper-Heidsieck Brut）或濃鬱的本地設拉子（Shiraz）等特調酒。在787-9和A380客機上，乘客可從自助酒吧自取小吃。酒類均採用真正的玻璃器皿盛裝，可供選擇的酒類包括當地葡萄酒、Sofi Spritz（1款澳洲風味的義大利開胃酒）和雞尾酒。

新加坡航空

新加坡航空以其「名廚預訂」（Book the Cook）服務而聞名，該服務在27個出發城市的豪華經濟艙提供。旅客可以預訂由該航空公司國際烹飪專家小組精心挑選的餐點。特色菜包括羊肉燉肉、勃根地牛肉、里昂馬鈴薯燉豬肉，以及東南亞特色菜，如仁當雞椰漿飯和叉燒餛飩麵。機上飲品包括Charles de Cazanove Brut NV香檳等精選飲品。小吃選擇豐富，從三明治、鬆餅到堅果薯條，應有盡有。

維珍航空

維珍航空將其產品簡單地稱為“Premium”，但其提供的體驗絕非一般。乘客登機時會享用迎賓飲品，餐食則配有一些充滿奇思妙想的裝飾，例如飛機形狀的鹽瓶和胡椒瓶。

主菜種類繁多，從泰式紅咖哩和雞肉咖哩到番茄馬斯卡彭意麵和鹿肉燉菜，應有盡有。飲品選擇包括紅酒、白酒和桃紅酒；孟買藍寶石金酒和傑克丹尼等高檔烈酒；Fever-Tree 混合飲料；以及維珍航空的招牌血腥瑪麗。

機上甚至設有“漫步牆”，擺滿了各種甜味和鹹味小吃，供乘客在飛行途中享用。對於往返美國、加勒比海地區和英國的航線乘客，千萬不要錯過他們的「英國一英里下午茶」服務。

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