川普侵門踏戶 聯準會7月底降息機率接近零

美國總統川普近來對鮑爾可說是火力全開，多次透過社群媒體與公開發言，猛烈抨擊鮑爾「行動太慢」。（路透資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕雖然美國總統川普24日罕見地親自造訪聯準會（Fed）總部，創下近20年來現任總統首例，外界也解讀為是聯準會下周例會（7月29日至30日）召開前夕，川普向聯準會主席鮑爾施壓降息的最新舉動；但根據最新市場預期，7月底降息一碼的機率最低僅約2.6%，幾乎是無望，市場已將期望轉向9月召開的例會。

最新數據顯示，6月份美國消費者物價指數（CPI）年增率攀升至 2.7%，高於前一個月的2.4%，顯然已偏離了聯準會長期以來設定的2%通膨目標，在通膨壓力尚未明顯緩解情況下，Fed官員們近來陸續發表「偏鷹派」言論，在貨幣政策上仍將保持謹慎。

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除了通膨，美國強勁的勞動市場也是Fed暫緩降息的考量因素之一，因穩定的就業市場可能進一步推升薪資和消費支出，進而影響物價；鮑爾近來多次強調，聯準會決策將始終基於數據，並權衡通膨、就業以及整體經濟前景。

但Fed降息行動緩慢，卻惹怒了總統川普，他近來對鮑爾可說是火力全開，多次透過社群媒體與公開發言，猛烈抨擊鮑爾「行動太慢」，未能及時降息以刺激經濟。川普主張，美國當前的通膨並不存在，因此高利率毫無必要，反而對房地產市場等造成巨大壓力，他甚至還說，如果利率下調三個百分點，美國政府將能省下上兆美元的利息支出。

目前看來，儘管聯準會7月降息無望，但市場對9月例會上啟動降息循環的預期仍然強勁。CME FedWatch工具顯示，目前市場預期在9月會議上降息25個基點的機率約60%，儘管這個數字比前幾週略有下降，反映出不確定性增加，但總體趨勢顯示下半年降息機率增加。

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