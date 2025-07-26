不怕台美關稅變數 洪申翰：150億備戰 力挺勞工不動搖

2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會今日在成大中正堂登場，吸引民眾求職。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「不管國際貿易怎麼變，勞動部一定與勞工站在一起。」勞動部長洪申翰今（26）日出席2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會時強調，面對台美關稅談判及全球貿易不確定性，政府已做好萬全準備，全力守護勞工權益與就業穩定。

2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會開幕式。（記者洪瑞琴攝）

洪申翰指出，近期各界關注我國與美國、其他國家間的貿易協商，許多產業界及勞工朋友心中難免擔憂與焦慮。他直言：「我要請大家放心，我們政府已派出最強的談判團隊前往美國進行協商，不論接下來談判結果如何，政府都會用行動挺勞工。」

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洪申翰表示，為了降低貿易不確定性可能帶來的就業衝擊，政府已在特別預算中編列150億元支援勞工，必要時也將動用就業安定基金與就業保險基金，全力協助穩定就業。

談及現場就業媒合，洪申翰表示，就博會不只是幫民眾找工作，更希望幫助大家找到「好工作」與「高薪工作」，也感謝企業熱情參與，在面臨缺工挑戰時，與政府共同攜手創造就業機會。

洪申翰強調，無論產業結構如何變動，政府將同步關照企業與勞工的需求，透過勞動部發展署強化人才培訓與轉職支持，確保就業市場穩健發展。「這是一個很簡單的道理，勞動部一定力挺勞工，也請勞工支持勞動部。」

台南市長黃偉哲則表示，市府將持續與中央合作，打造完整產業聚落，吸引關鍵技術企業落腳台南，共同為市民創造更多高品質就業機會，活絡經濟，推動城市發展再升級。

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