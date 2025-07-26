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美中第3輪談判焦點曝光！WSJ：中計劃採購3大類產品 換取撤消AI晶片禁令

2025/07/26 12:10

華爾街日報報導，中國計劃採購3大類產品，以換取撤消AI晶片禁令。（法新社資照）華爾街日報報導，中國計劃採購3大類產品，以換取撤消AI晶片禁令。（法新社資照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中第3輪貿易談判即將在下週舉行，華爾街日報報導，美國總統川普將重心放在為美企業和技術進一步打開中國市場上，而中方計劃向川普團隊拋出一些「誘餌」，包括增加對美國農產品、能源和其他產品的採購，以及加大中國在美製造業投資，作為交換，中方將在談判中提出，應允許中國購買真正需要的商品，例如目前受出口管制影響的美國晶片和其他科技產品。

報導指出，今年大部分時間裡，川普政府一直利用關稅壓力來推動供應鏈遷出中國，其目標是削弱北京的地緣政治影響力，並迫使美國企業把製造業崗位遷回美國。

熟悉白宮想法的人士稱，現在川普想做交易。

白宮眼下正積極鼓勵中國購買更多美國技術，本月取消輝達（NVIDIA）H20人工智慧（AI）晶片對華銷售禁令便是最明顯的例證，此舉逆轉了1項旨在保護美國國家安全的政策。

曾在川普第1個任期內擔任副國務卿的比根（Stephen Biegun）說：「總統希望達成1項經濟協議，他正極力推動談判這項協議。」

在回應《華爾街日報》的提問時，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說：「川普總統的第一直覺永遠是外交，作為交易撮合之王（Dealmaker in Chief），他總是希望為美國人民爭取到更好的協議。」

而川普政府最近逆轉與晶片相關的出口管制，在華盛頓和其他地方引發了擔憂，擔心其會把旨在保護國家安全的工具當作談判籌碼。

前美國國家安全委員會（National Security Council）官員、現就職於喬治城大學（Georgetown University）和智庫機構美國對外關係委員會（Council on Foreign Relations）的杜如松（Rush Doshi）表示，川普似乎與他的一些幕僚意見相左，後者專注於確保美國對中國擁有長期優勢。

「川普似乎專注於與中國達成一項協議以及在秋季與習近平會晤，」杜如松說。「如果總統不斷推翻自己的政策或其團隊的決定，北京方面根本不會把我們當回事。」

與川普力求達成協議的態度不同，習近平更傾向於爭取時間，以便在他所認為的這場與美國的持久戰中獲得優勢。據與中方官員有接觸的人士透露，為此，北京方面計劃向川普團隊拋出一些「誘餌」，包括增加對美國農產品、能源和其他產品的採購，以及加大中國在美製造業投資。對於川普實現美國再工業化的目標而言，這一提議可能具有吸引力。

作為交換，中方還可以在接下來的談判中提出，應允許中國購買真正需要的商品，例如目前受出口管制影響的美國晶片和其他科技產品。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）在談到華盛頓最近的事態發展時說，中方認為目前的情況比他們預期的要好，川普想要達成協議，而中國也願意奉陪。

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