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從不受歡迎到變搶手貨！台電緊急採購500支E級大電桿抗颱

2025/07/26 09:31

丹娜絲颱風成電桿殺手。（台電提供，資料照）丹娜絲颱風成電桿殺手。（台電提供，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕颱風丹娜絲重創電桿等電力設備，台電今年起已在東部、中南部地區使用抗17級陣風電桿，此次颱風已有效果，決定再緊急採購500支可抗17級陣風電桿，全年採購上看1千支，盼再提升電網抗颱能力。

台電配電系統有高達319萬支電桿，丹娜絲導致近3500支電桿倒斷，是台電從未遇過過的嚴重災情，電桿一片倒塌的情況，讓丹娜絲被視為電桿殺手；而電桿重量重達1噸以上，需要多人協助才能清除、立桿，斷倒的處理不容易。

台電說明，目前電桿多採用C級電桿，而E級較重、較大，相對抗颱能力較佳，過去也有相關規範，只是因為E級電桿的體積重量問題，吊臂車難載運，讓包商等施工單位不太喜歡採納，因此E級電桿較為少見。

不過，去年歷經3個颱風後，山陀兒颱風就有高達17級陣風，台電說明，當時電桿也是倒一片，因此台電今年1到7月陸續於颱風首當其衝的地區，如東部、中南部等陸續採用E級電桿、約500支，此次也看到E級電桿在嘉義台南地區防颱效果佳，因此將再緊急採購500支E級電桿。

E級電桿單價也較C級高出5到6千元，最近將緊急採購500支，後續也可能再追加，有機會上看1千支，估計整體採購費用約3千多萬元。

配電系統是電力輸送家庭中的最後一環節，配電有例行性防颱工作，台電說明，配電系統於每年1月開會，就會有當年度的防颱準備清單，上半年是整備期，要進行電桿補強、路樹檢修、防淹水等相關工作，一般4月底檢討、5月要完成，再進行檢查、颱風演練工作等，並面對下半年颱風季到來。

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