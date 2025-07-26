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意法半導體計畫斥資9.5億美元上限收購恩智浦的 MEMS 感測器業務 強化汽車與工業應用布局

2025/07/26 09:29

意法半導體計畫斥資9.5億美元上限收購恩智浦的 MEMS 感測器業務。（示意圖，路透）意法半導體計畫斥資9.5億美元上限收購恩智浦的 MEMS 感測器業務。（示意圖，路透）

〔記者洪友芳／新竹報導］意法半導體（ST）宣布計畫以最高 9.5億美元（約新台幣279.3億元）收購恩智浦（NXP）的MEMS 感測器業務。該業務主要聚焦於汽車安全與工業應用，此次收購將進一步鞏固 ST 在 MEMS 感測器的技術領導地位與產品組合，並強化與汽車一線供應商的合作關係。該交易預計於 2026 年上半年完成。

意法半導體估計此次交易將進一步強化並擴充 ST 在 MEMS 感測器技術與產品線的既有優勢，開啟汽車、工業及消費性市場的全新發展契機。

意法半導體類比、電源與離散元件、MEMS 與感測器事業群總裁 Marco Cassis 表示，這項預計進行的收購案，與 ST 整體策略高度契合。整合現有的 MEMS 產品組合與這些互補性高的技術與客戶關係，將進一步鞏固意法半導體在汽車、工業與消費性應用等關鍵市場的感測器領域地位。透過 IDM 模式，整合技術研發、產品設計與先進製造能力，將為全球客戶提供更完善的服務。

恩智浦（NXP）類比與車用嵌入式系統事業部執行副總裁暨總經理 Jens Hinrichsen 表示，NXP 是車用 MEMS 動作與壓力感測器的領先供應商，長期以來深受客戶採用。經過審慎的產品組合檢視後，公司認為該業務已不再符合公司的長期策略方向。與意法半導體達成共識，這項產品線將能完善補強 ST 的產品組合、製造資源與策略藍圖。期望MEMS感測器團隊未來將在 ST 獲得穩定與長遠的發展機會。

此次 ST收購的 MEMS 感測器產品組合，主要聚焦於車用安全感測，包括被動安全（如氣囊）與主動安全（如車輛動態控制）應用，同時涵蓋監測用途的感測器，例如胎壓監測、引擎管理、舒適性與防盜功能。此外，也包含用於工業應用的壓力感測器與加速度計。面對快速成長的車用 MEMS 市場，ST 可望發揮既有與車用一階供應商的穩固合作關係，並透過創新藍圖持續深化布局。MEMS 技術在安全性、電動化、自動化與車聯網等領域正日益發揮關鍵功能，進一步帶動未來營收成長的潛力。

根據預測，汽車用 MEMS 慣性感測器的成長速度將超越整體 MEMS 市場。該項業務於 2024 年創造約 3 億美元營收，且其毛利率與營業利益率皆將明顯挹注 ST 整體獲利，並預期自交易完成後即對意法半導體的每股盈餘（EPS）帶來正向貢獻。

意法半導體估，此次收購將強化 ST 在 MEMS 感測器的技術領先優勢、產品研發實力與藍圖規劃，進一步充實其在汽車安全應用的核心智慧財產與技術組合，同時也納入一支具高度專業技術背景的研發團隊。整合後的業務將進一步發揮ST 在 MEMS 垂直整合製造商（IDM）模式的優勢，涵蓋從設計、製造到測試與封裝的全流程，進一步加速創新週期並提升產品客製化彈性。

意法半導體表示，與 NXP 已簽訂最終交易協議，總收購金額最高達 9.5 億美元，其中 9 億美元（約新台幣264.6億元）為前期付款，另有5000萬美元（約新台幣14.7億元）將視技術里程碑達成情況支付。本次交易將由 ST 現有資金支應，並需符合慣常成交條件，包括相關監管機關核准，預計於 2026 年上半年完成

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