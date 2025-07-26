川普將大量出口牛肉到澳洲只是喊爽！專家拿出數據潑冷水

專家指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普將大量出口牛肉到澳洲只是喊爽，根據外媒報導，美國總統川普表示澳洲放寬美國牛肉進口限制後，美國將向澳洲「大量銷售」牛肉，但經濟學家和交易商指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。

綜合路透、彭博報導，美國牛肉今年來已攀升約9%，零售牛肉平均價格達每磅9.26美元，創新天價，然根據美國農業部報告顯示，截至7月1日，美國約約有9420萬頭牛和小牛，創1973年以來有紀錄以來有新低。

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且在美國農業部另1份報告中表示，牛隻在送往屠宰之前，體重增加暴跌至2017年以來的最低水準，專家表示，美國人自己吃都不夠，更別說出口，預計牛肉供應也不會在2028年或2029年之前顯著恢復，這意味著牛和牛肉價格將在多年內保持高位。

報導指出，美國牛肉價格今年創下歷史新高，肉牛數量降至1961年來最低水準，主因是乾旱燒毀牧場草地，迫使牧場主大幅減少牛群。

由於新世界螺旋蠅這種毀滅性畜牧害蟲，美國禁止從墨西哥進口牛隻，加上8月1日生效的巴西牛肉高關稅，可能進一步緊縮供應，需要額外進口澳洲牛肉。

獨立美國畜牧交易商Dan Norcini表示：「我們現在在美國買不到足夠的牛肉，所以要從澳洲和巴西進口。我們不會向任何人大量銷售牛肉。」

去年澳洲向美國出口近40萬公噸價值29億美元（約新台幣852.6億元）的牛肉，美國產品輸澳僅269公噸。

德州農工大學農業經濟學家David Anderson說：「他們的牛比人還多，這就是為什麼他們出口那麼多。」

此外，美國和澳洲牛肉口味也不同，溫尼伯 Resilient Capital 首席分析師Jerry Klassen 表示，許多澳洲人喜歡當地草飼牛肉，而非美國穀飼牛肉的油花分布，他預測美國未來5年不會向澳洲大量出口牛肉。

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