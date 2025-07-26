晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普將大量出口牛肉到澳洲只是喊爽！專家拿出數據潑冷水

2025/07/26 09:26

專家指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。（法新社資料照）專家指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普將大量出口牛肉到澳洲只是喊爽，根據外媒報導，美國總統川普表示澳洲放寬美國牛肉進口限制後，美國將向澳洲「大量銷售」牛肉，但經濟學家和交易商指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。

綜合路透、彭博報導，美國牛肉今年來已攀升約9%，零售牛肉平均價格達每磅9.26美元，創新天價，然根據美國農業部報告顯示，截至7月1日，美國約約有9420萬頭牛和小牛，創1973年以來有紀錄以來有新低。

且在美國農業部另1份報告中表示，牛隻在送往屠宰之前，體重增加暴跌至2017年以來的最低水準，專家表示，美國人自己吃都不夠，更別說出口，預計牛肉供應也不會在2028年或2029年之前顯著恢復，這意味著牛和牛肉價格將在多年內保持高位。

報導指出，美國牛肉價格今年創下歷史新高，肉牛數量降至1961年來最低水準，主因是乾旱燒毀牧場草地，迫使牧場主大幅減少牛群。

由於新世界螺旋蠅這種毀滅性畜牧害蟲，美國禁止從墨西哥進口牛隻，加上8月1日生效的巴西牛肉高關稅，可能進一步緊縮供應，需要額外進口澳洲牛肉。

獨立美國畜牧交易商Dan Norcini表示：「我們現在在美國買不到足夠的牛肉，所以要從澳洲和巴西進口。我們不會向任何人大量銷售牛肉。」

去年澳洲向美國出口近40萬公噸價值29億美元（約新台幣852.6億元）的牛肉，美國產品輸澳僅269公噸。

德州農工大學農業經濟學家David Anderson說：「他們的牛比人還多，這就是為什麼他們出口那麼多。」

此外，美國和澳洲牛肉口味也不同，溫尼伯 Resilient Capital 首席分析師Jerry Klassen 表示，許多澳洲人喜歡當地草飼牛肉，而非美國穀飼牛肉的油花分布，他預測美國未來5年不會向澳洲大量出口牛肉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財