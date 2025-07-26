包括台灣？川普：將寄近200封關稅信函 稅率10％至15％

川普表示，未來他將陸續發送近200封關稅信函，各國稅率預計在10％至15％。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普設下的8月1日對等關稅期限即將到來，川普在啟程前往英國訪問前受訪表示，未來他將陸續發送近200封關稅信函，各國稅率預計在10％至15％。

綜合外媒報導，川普25日接受訪問時先是提到與歐盟的談判進度，川普認為，美國與歐盟在最後期限前達成貿易協議的機會是五五波，甚至不到50％，不過川普也提到歐盟「非常可望達成協議」。

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川普提到，作為任何協議的一部分，歐盟必須「降低他們的關稅」，並提到先前日本同意在美國大舉投資，「這是與日本達成的協議中最重要的部分，或許美國可在與歐盟的協議中也爭取到這部分」。川普表示，若美國與歐盟未能在8月1日前達成協議，將對歐盟加徵30%的關稅。

此外，川普也提到，美國將在未來幾天向貿易夥伴發送將將近200封貿易信函，只要信函一發出去就代表達成協議，信中也會寫明稅率，「你可能要付10％關稅，或是15%，也可能付得更少」。

至於美國與加拿大的貿易談判進度，川普指出，美國與加拿大的貿易談判實際上已陷入停滯，美國政府也不會再將與加拿大達成協議作為優先事項。

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