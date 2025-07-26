得知美日達成關稅協議 盧特尼克：韓國急得破口飆罵

韓國急於在8月1日前與美國達成協議，以避免25%的高關稅。（路透檔案照）

首次上稿 7-25 22:59

更新時間 7-26 05:57

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國官方25日宣佈，南韓產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九24日與美國商務部長盧特尼克會面，重申8月1日前達成貿易協議的承諾。當日稍早，盧特尼克受訪說，美國官員完全意識到韓國達成協議的急迫感，尤其是在美日達成協議後，他說，「你可以聽見韓國人在讀到日本協議後破口飆罵（expletives）」。

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路透報導，韓國總統室政策室長金容範說，在華府舉行的該會議上，美韓雙方討論到在造船、晶片等戰略製造業合作的重要性，並同意制定互惠互利的協議。他說，「我方強調兩國在製造領域的合作重要性，同時強烈要求美國降低汽車等個別項目的關稅與對等關稅」。

報導指出，南韓產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九正在華府致力達成協議，一名官員說，目前已進入「最後關鍵階段」。

本週初，美國總統川普宣佈與日本達成貿易協議，東京將進一步開放汽車、一些農產品的國內市場，這加劇韓國的壓力。金容範表示，韓國農業部門是美韓雙方最新的談判議題之一。由於韓國農民與民眾反對農產品的進口，因此相關談判至關重要。

盧特尼克在會見韓國高級官員前，接受財經媒體CNBC訪問說，美國官員完全意識到南韓官員達成協議的急迫感，尤其在他們得知美日達成協議後。他說，你可以聽見韓國人在讀到日本協議後破口飆罵；他們非常、非常希望達成協議」。

分析師指出，韓國與日本在汽車、鋼鐵等領域相互競爭，而日本的協議被投資人視為是韓國在與美國的談判中，應該達成的協議基準。

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