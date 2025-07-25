調查：68.3％新世代父母 子女1歲前就開始準備教育金

調查顯示，我國68.3%新世代父母，在子女1歲前就開始準備教育金。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕保誠人壽連續第八年進行「教育金大調查」，了解三明治族對於孩子教育的想望及需求。調查顯示， 25至30歲的受訪者中，68.3%在子女1歲前就開始準備教育金，這個調查比重，大幅高於41至50歲受訪者的42.2%，也較平均的46.5%高；尤其，有59.6%在小孩未上國中前，即開始安排學習歷程，足見「新世代父母」無論在教育金的準備及教育學程的規劃，較有超前部署的觀念。

保誠人壽指出，隨著Gen Z世代逐漸步入家庭成為父母，2025年的調查特別針對「新世代父母」在子女教育的規畫，進行分析。結果顯示，「新世代父母」在規畫子女教育金的三大特點：「超前部署」、「多元發展」及「重視身心狀態」。這項調查的時間2025/05/23－2025/06/12，採取網路調查，有效樣本數2000份。

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根據2025年的調查，每位子女的教育金較去年微降至471萬元。其中，有超過六成（61.8%）的受訪者，提前為子女準備教育金，而定存/儲蓄、股票/基金/ETF及保險商品仍為三大主要教育金的準備來源；另外，受訪者中使用「分紅保單」準備教育金有明顯成長，較去年增加9.3%。

「聚焦新世代父母的教育準備」，保誠人壽調查也顯示，在25至30歲的受訪者中，68.3%在子女1歲前就開始準備教育金，大幅高於41至50歲受訪者的42.2%，也較平均的46.5%高。

另外，全體受訪者中，有52.4%在孩子未上國中前即開始安排學習歷程，其中，21.9%的起始點在「學齡前至幼兒園兒童（3-6歲）」，0.5%在「小學（7-12歲）」。至於「新世代父母」在提前安排上則更為積極，有59.6%在小孩未上國中前，即開始安排學習歷程，顯示「新世代父母」無論在教育金的準備及教育學程的規畫，較有超前部署的觀念。

其次，保誠人壽指出，調查顯示46.7%父母重視培育孩子課業外的多元學習，例如才藝、興趣、技能、天賦開發，而25至30歲的新世代年輕父母（58.9%）最為明顯。另外選擇「安排孩子跨領域學習或實作，發掘潛在強項、拓展思路」的父母（27.9%），25至30歲族群選擇此選項的比例（37.8%），更為各年齡層中最高。「身心素質與自我精進」（50%）、「系統思考與解決問題」（44.4%）及「科技資訊與媒體素養」（36.7%）為新世代父母在多元學習最重視的多元學習素養面向，反映他們對小孩身心素質培養的重視。

因此，「新世代父母」願意每個月花費5597元在子女才藝培養上，同樣為各年齡層中最高。

雖然，調查顯示大部分家長對提早及長期準備教育金，已有良好觀念，但在準備教育金時，仍有近五成的家庭認為，需要再增加26%至50%的教育金支出，才能讓孩子獲得完善的多元學習規畫。

另外，在對子女教育的困擾方面，最讓新世代父母們擔憂的分別是「要有與時俱進（國際化、數位化）的教育觀／會覺得跟不上政策的變化」（38.9%），以及「擔心新世代面對更多元的社會期待時，會不會讓孩子的壓力較大」（38.9%），顯示外部環境變化與未來的不確定性，對新世代父母帶來的影響不容忽視。

「新世代父母」們在準備教育金時，需要考量子女教育的多元與長期發展，同時關注教育金是否，足以應對外部環境變化的風險帶來的影響。保誠人壽建議新世代父母可以思考運用分紅保單長期、穩定的特點，為子女教育的多元與長期發展提供資金支持，滿足新世代父母超前部署、多元發展及身心狀態的需求，讓子女在安全的環境中適性成長。

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