台達電強化新南向製造能量 砸逾150億佈局泰國、印度

電源供應器大廠台達電積極擴大新南向布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）積極擴大新南向布局，管理層今日表示，集團擬對印度廠增資印度盧比12.12億元（約新台幣4.13億元），而旗下泰達電為因應生產需求，決議斥資3.01億美元（約新台幣88.78億元）添購機器設備，更進一步新規劃約2.01億美元（約新台幣59.29億元）的資本支出，以利後續繼續擴充產能。

台達電總裁張訓海今天表示，公司的全球生產佈局是長期性策略，不會因關稅等短期因素改變，且相關計畫早已規劃完善，涵蓋台灣、泰國、印度、歐洲、美國、中國等地，隨著時間推動進度，未來將致力於滿足區域市場需求，邁向「市場端製造」的目標。

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張訓海提到，旗下泰國廠正在導入智慧製造系統，成為繼台灣之後的第二個智慧製造中心。目前輝達（NVIDIA）GB系列的AI伺服器仍以台灣作為主要核心出貨地，但未來部分產品可能會移往美國、歐洲或其他地區進行生產，取決於客戶希望從何處出貨。

市場認為，台達電持續強化泰國製造能量，是希望未來當地能夠主要出口基地，提供客戶更加多元的生產選擇，印度則作為內需與在地化策略關鍵市場。此次大規模擴產，藉由產線的分散策略降低地緣政治風險，有助於強化供應鏈韌性，也符合近年企業「中國+1」策略。

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