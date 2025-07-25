散戶規模越來越大 美銀示警：股市泡沫風險升溫

美國銀行警告，股市泡沫風險已升溫。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博25日報導，美國銀行（BofA）策略師警告，隨著貨幣政策鬆綁以及金融規範放寬，股市泡沫的風險正逐漸升高。

報導說，由哈內特（Michael Hartnett）為首的策略師團隊指出，在美國、英國、歐洲與中國大幅調降借貸成本後，全球政策利率已從去年的4.8%降至4.4%，並且未來12個月可能進一步降至3.9%。

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與此同時，決策者考慮進行監管變革，以提高美國散戶投資人的佔比。哈內特報告說，「散戶規模越大、流動性就越大、波動性也會越大、泡沫也就越大」。

哈內特精準預測今年國際股市的表現將優於美國。去年12月他曾警告，股市在2024年強勁反彈後，開始出現泡沫。標普500指數在他發出該警告後，一度重挫18%，之後在4月初反彈。

哈內特6月再次表示，在降息預期下，股市最終可能出現泡沫。

儘管面臨較高關稅，但在強韌的經濟成長與企業財報的樂觀情緒下，美股已飆漲至紀錄高點。不過，基準的標普500指數今年仍落後國際其他主要市場。

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