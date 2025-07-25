華安醫學巴金森氏症口服新藥 臨床一期試驗結果達標

華安醫學之巴金森氏症口服新藥臨床一期試驗達標。圖右為華安董事長陳翰民。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市新藥公司華安醫學（6657）今（25）日公告，自主開發治療巴金森氏症口服新藥ENERGI-F705PD，取得一期臨床試驗結果，顯示具有良好的安全性與耐受性，並且初步證實可提高細胞內ATP（三磷酸腺苷）能量。華安正加速準備提交美國二期臨床試驗相關申請書件，目標希望今年底前開展ENERGI-F705PD治療巴金森氏症的二期臨床試驗。

華安表示，ENERGI-F705PD一期臨床試驗為隨機分配、雙盲、賦形劑對照及多劑量設計，旨在評估於健康受試者之安全性、耐受性及藥物動力學。今年5月在臺北醫學大學附屬醫院完成24人收案，並於今日取得試驗數據分析結果。

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華安指出，一期試驗結果確認ENERGI-F705安全性無虞，並成功驗證緩釋口服劑型、以及具有提升人體ATP之功效。本次結果有助下一階段的臨床研究設計與規劃，公司會儘快提出二期臨床申請，進一步驗證對巴金森氏症病患之療效。

華安透過獨特ENERGI藥物研發平台開發出的ENERGI-F705PD新藥，為一創新「抗α-突觸核蛋白」療法，能提高細胞內ATP能量做為生物助溶劑（hydrotrope），以減少α-突觸核蛋白的堆積，同時啟動細胞自愈機制，達到治療目的。

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