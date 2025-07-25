潘文淵文教基金會今頒獎，台積電前首席科學家黃漢森獲「研究傑出獎」。（圖取自semicontaiwan）

〔記者洪友芳／新竹報導〕潘文淵文教基金會今（25）日在新竹工研院舉辦聯合頒獎典禮，頒發「研究傑出獎」、「考察研究獎助金」、「胡定華年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」四大獎項，表揚與獎勵國內外電子、資訊、通訊等傑出華裔科技研究與產業應用人士，得獎者包括美國史丹佛大學、陽明交大、成功大學、中央大學等6位教授與3位年輕創業家及工研院中分院團隊。基金會成立至今邁入第29年，歷年來總受獎人數已突破1500位，獲獎人持續投入科技領域耕耘並展現優異表現。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，近年來臺灣的半導體產業受到全球關注及肯定，這一切要感謝重要的推手潘文淵，五十多年前，他以一位海外學人身分，洞悉臺灣產業發展的潛力，規劃引進國外技術並建立臺灣半導體工業，培育年輕科技人才，促成工研院衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，進而催生並推動臺灣半導體產業的快速發展，帶動資通訊產業成長，奠定臺灣在全球科技的深厚影響力。

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今年度由3位學者勇奪「研究傑出獎」，包含美國史丹佛大學工程學院講座教授Willard R. and Inez Kerr Bell黃漢森，他曾擔任台積電首席科學家，黃漢森專注於矽CMOS微縮、碳奈米管（CNT）電子學與記憶體技術，為奈米及電晶體微縮奠定關鍵理論基礎。

此外，陽明交通大學終身講座教授王蒞君院長，為國際知名電機工程學者，並於2011年獲選為IEEE Fellow，致力於無線通訊領域研究，包括高容量無線網絡架構及資源管理、感知無線電技術於基地台應用、AI與5G網路的垂直整合應用及6G無線通訊與無人機整合等；成功大學講座教授謝孫源則以長期投入前瞻智慧計算與演算法設計與分析的研究，並運用在演算法的紮實訓練協助產業解決問題獲獎。

「考察研究獎助金」奬項共有3位得獎者，包括成功大學副教授何建忠致力於快閃記憶體儲存系統的研究；中央大學助理教授沈立翔致力於人工智慧與深度學習的應用於次世代5G/6G無線通訊網絡系統的研究；成功大學副教授曾繁勛致力於行動通訊與無線網絡的研究。獎勵得獎者在記憶體、5G/6G無線通訊網絡系統及行動通訊研究的成果及發展潛力，將於今年底前運用獎助金到國外知名學術或研究機構從事短期研究。

今年「胡定華年輕研究創新獎」頒發給3位年輕創業家，台灣百應生物科技創辦人暨執行長邱柏瑞，帶領團隊以「生物感測與AI技術」為核心，推動家禽產業數位轉型，成功開發AI Eye Chicken Camera，能即時監測高達3.5萬隻雞群的健康與行為，提升養殖率、導入智慧自動化並促進永續農業；即思創意共同創辦人暨研發處長許甫任，專精於碳化矽（SiC）元件及應用技術，致力於提升元件效率與可靠性，研發臺灣首款通過車歸認證的SiC MOSFET，性能媲美歐美頂尖大廠；益福生醫研發經理鄧福勝，專注精神益生菌開發，致力以為生物技術改善腸腦軸健康問題，帶領團隊開發新型菌株，深入研究多款創新益生菌產品，已完成27項臨床試驗，使該公司取得全球93項專利，推動臺灣精神益生菌技術走向國際。

「物聯網創新應用獎」由研華文教基金會贊助而設立，獎勵國內在物聯網領域研發創新或新創事業傑出績效之個人或小型團隊，期望加速我國物聯網產業發展，由工研院中分院執行長黃新鉗、組長黃天佑及研發經理馬康恆共組團隊獲獎，該團隊研究主軸為球場影像系統，透過高速攝影機拍攝棒球賽中球體與球員的動作，結合電腦視覺影像演算法，建立影像數據平台，實現3D軌跡、動作重建與比賽數據分析。已於臺北大巨蛋、天母職業棒球場等實現場域驗證，協助球員進行個人化訓練及實際戰略分析。

潘文淵文教基金會執行長羅達賢表示，此次頒獎典禮特別邀請愛卡拉互動媒體公司共同創辦人暨執行長程世嘉以「AI時代的人才進化」為題進行專題演講，以自身經驗結合實務觀察分享科技創新在產業的實際應用及未來發展趨勢。同時邀請工研院AI策略長余孝先主持『文淵論壇』，和本屆研究傑出獎、考察研究獎助金、胡定華年輕研究創新獎及物聯網創新應用獎得獎人與談「人工智慧浪潮下，臺灣人才培育與產業發展」，共同探討人工智慧時代下對臺灣產業發展的影響與挑戰。未來基金會將持續致力推動科技人才之培育及產業發展，期望鼓勵更多人秉持創新精神和熱忱實踐理想，開創並帶動臺灣新興產業。

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