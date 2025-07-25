「三力」新世代貿易人才 打造台灣貿易新動能的關鍵

IEAT黃教漳理事長在論壇中指出，人才是貿易永續競爭的根本。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台北市進出口商業同業公會（IEAT）理事長黃教漳7月25日在「永續貿易、前瞻新未來」高峰論壇時表示，在當前全球新的貿易情勢下，培育具數位力、永續力及國際力，「三力」新世代貿易人才，是打造台灣貿易新動能的關鍵。

在全球供應鏈重組、AI轉型與ESG浪潮驅動下，IEAT今（25）日舉辦「永續貿易．前瞻新未來」論壇，邀集產官學界重量級代表，探討台灣如何在國際經貿重構中，打造具韌性與永續競爭力的人才發展未來。

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黃教漳致詞時強調，在劇變的國際局勢下，貿易競爭力不只來自廠商努力出口拓銷，更來自持續不斷的人才厚植與系統性的培育，在當前全球新的貿易情勢下，IEAT啟動人才教育新引擎，培育具數位力、永續力及國際力，三力新世代貿易人才，打造台灣貿易新動能。經濟部國際貿易署胡啟娟副署長受邀致詞，也稱許IEAT在貿易人才培訓上為產業及國家社會貢獻良多。

另外，論壇邀請政治大學校長李蔡彥以〈AI浪潮下的新世代人才戰略〉為題發表專題演講。由前駐新加坡大使梁國新主持，邀請恆隆行董事長陳政鴻、台大國企系教授詹文男、政大商學院教授楊培侃與德明財經科大教授賀光輝，從企業實戰、國際環境、AI數位、到永續發展等層面深入探討，提出「雙軸佈局」，一方面強化產業即戰力，另一方面建構未來的貿易人才核心能力。

現場亦同步頒發「貿易教育貢獻獎」，表揚長年協助IEAT培育貿易人才的的老師與合作學校，學校代表包括：政治大學校長李蔡彥、致理科技大學副校長黃博怡，以及台南高商校長林聰明等。個人獲獎者則有推動貿易政策與證照制度的前經濟部貿易局長黃志鵬，實踐大學榮譽教授謝宗興。IEAT藉由表彰貢獻者，共同肯定產學攜手培育青年貿易人才的深耕成果，透過持續的產學對話，培育台灣在全球貿易鏈中的關鍵人才。

對此，IEAT 表示，50年來已培育超過數十萬名貿易大軍，「國貿大會考」累積有9.5萬人報考，34.8%也就是約3萬人合格通過，成為企業徵才的專業指標；金學金累積獎助全國超過3000位傑出學生；有超過200位業師在國際經貿、數位轉型、AI應用各領域培育在職進修人士，每年超過6000名。2020年疫情期間，開辦線上課程，每年有約1100位來自全台、甚至海外的學員上網學習。IEAT不斷因應時代需求，創新業務，協助企業經營與發展。

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