從美日關稅協議看台灣 中經院：有信心談到15～20％

中經院院長連賢明表示，幾個月前就預測台灣的關稅為15到20%，目前仍對這個預測抱持相當的信心。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國日前宣布對日本的關稅下修到15%，而日本將對美投資5500億美元，並開放其國內市場，包括汽車、稻米等。中經院院長連賢明今天表示，日本和美國談成關稅協議，對台灣在對等關稅的談判上應會造成新的標準和壓力，美國可能也會要求台灣盡量開放市場，中經院幾個月前就預測台灣的關稅為15%到20%，目前仍對這個預測抱持相當的信心。

不過外界擔憂，日本祭出高達5500億美元的投資額，才換取到15%的水準，台灣要讓利多少條件才能降低對等關稅？

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連賢明分析，日本市場規模本身就比台灣大，人口數也是台灣的5倍之多，5500億美元雖然看起來可觀，但若除以5，壓力上就小很多了。例如，台積電已宣布要在美國投資1600億美元，這對台灣談判上非常有利，把規模因素計入，就不會覺得日本和台灣數字差太多。每個國家都有不同的優勢和規模，希望外界也能對台灣談判團隊有更多信心。

至於台灣還能拿什麼當作談判籌碼，連賢明表示，台灣很早就在準備這題了，不論是能源合作、產業合作、進口開放或非貿易障礙，政府都非常努力在談判，過幾天結果就會出爐。

此外，中經院今天公布「2025上半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業預估今年營收較去年減少1.55%，採購價格卻微幅攀升0.20%，並預期全年平均銷售價格與產能利用率則皆呈現負成長，年增率分別為-0.49%與-2.87%。

調查今年上半年製造業經理人最關注的總經時事議題，前5大議題直接或間接都與美國總統川普政策動向有關，依序為：匯率波動、美國川普總統貿易政策、美國經濟走勢、國際能源及原物料價格、美國利率貨幣政策。

至於美國關稅對製造業出口影響？上半年近6成（58.9%） 製造業回報有產品直接銷售至美國，平均佔公司產品比重為24%。若從供應鏈角度來看，高達66.4%製造業回報下游客戶、終端運用與品牌客戶有商品銷往美國。

截至上半年，直接銷售產品至美國的業者中，4.2%已完成美國技術或產品之原產成分（US content）盤點，報關價值超過20% ，且已備妥相關文件，預計可免除對等關稅。然而，71.8%製造業盤點後發現產品美國技術成份未超過 20%，仍需被課對等關稅。

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