全家超商花45元買咖啡 幸運中統一發票1000萬元大獎

全家便利商店本期（114年5-6月）統一發票，開出2張特別獎1000萬元大獎。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（114年5-6月）統一發票開出2張1000萬元大獎，獎落「全家」新營國道北店、台中金大益店，幸運兒分別花費45元購買Let’s Café大杯經典美式，以及花190元購買FMC鹼性離子水等飲品，即抱走1000萬元獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」中和員科店、新生南路店，幸運得主最低僅花費32元，於友善食光優惠時段購買minimore可可脆皮泡芙，就將200萬大獎抱回家。

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頭獎20萬元則有7位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」基隆情人湖店、新廣州店、中和景明店、蘆竹南竹店、國館捷運站店、員林新育英店及嘉義龍興店，消費者最低僅花費18元購買飲品就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含Let’s Café大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式、藍莓夾心土司、茶葉蛋、夯馬鈴薯及夯番麥等商品。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出4組，分別位於潭子矽品店、桃園新北埔店、新光醫院店及嘉義車站店。

中獎發票購買品項包含茶飲、泡麵、氣泡水及牛奶等商品，幸運得主最低僅消費15元就幸運抱走100萬元大獎。

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