台灣正在解題！川普連洩2道題 降低關稅條件1次看

川普設定的8月1日關稅大限，進入倒數計時，台灣團隊正在華府與美方磋商。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普設定的8月1日關稅大限，進入倒數計時。川普近日釋出2大降關稅條件，一是日本承諾對美投資5500億美元再加上開放市場，換取稅率從25%降至15%；二是川普大讚澳洲開放美國牛肉進口，並對拒絕美牛的國家提出警告。至於台灣談判團隊仍在華府與美方進行磋商，爭取台灣產業利益與雙方合作機會。

副總統蕭美琴25日表示，談判團隊爭取貿易平衡和台灣產業利益，以及深化台美科技、經濟、產業合作的機會。

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川普24日「真實社群」（Truth Social）宣布，澳洲同意開放美國牛肉進口，結束多年來的限制。他表示，這是美國畜牧業的重大勝利，更警告那些仍然禁止美牛進口的國家，暗示美國可能將採取更強硬的立場，促使全球市場擁抱美牛。

在此之前，美日也於22日達成貿易協議，川普宣布，日本將對美國投資5500億美元，同時開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等，日本輸美商品將被課徵15%的對等關稅，低於之前的25%。

川普24日造訪Fed，視察整修工程。媒體問其他國家是否也能比照日本模式獲得調降關稅？川普說，他會允許其他國家「透過出錢，來換取關稅下調」。

目前台灣的稅率尚未拍板，副總統蕭美琴25日表示，談判團隊現在還在華府繼續談判，談判代表具有高度的拚搏精神、強烈的責任感和使命感，幾乎是24小時不間斷地在取得貿易平衡和台灣產業利益，並爭取未來台美在科技、經濟和產業等領域的深化合作機會。

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