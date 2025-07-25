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永豐金併京城銀資產規模大躍升 估2026年底完成整併

2025/07/25 18:01

永豐金控希望2026年第四季前完成合併京城銀的相關工作。（記者王孟倫攝）永豐金控希望2026年第四季前完成合併京城銀的相關工作。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控於今（25）日召開董事會，通過合併京城銀行的股份轉換基準日，為2025年10月1日，股份轉換基準日由雙方董事會共同議定，依股權轉換對價條件並考量雙方除權息之影響，每1股京城銀普通股股份、將換發永豐金1.2375股普通股及新台幣26.75元現金，股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。

永豐金表示，於轉換基準日前如京城銀之子公司，尚未移轉股權予第三人，永豐金將對京城銀及其子公司給予財務支持，也期望在轉換基準日後，雙方將儘快展開永豐銀與京城銀之間的合併工作，希望能於2026年第四季前，完成兩家銀行間的整併工作。

針對永豐金合併京城銀行案，金管會是在今年6月19日宣布，同意永豐金以股份轉換方式，取得京城銀行100%股權。根據規劃，永豐金希望合併一年之後，可完成金控對銀行的整併，而銀行與銀行的合併，也能儘快完成，該交易金額為899億元。

根據金管會統計，若以今年3月底數字計算，合併之後，永豐金總資產規模由第14名上升至第13名，合併後的總資產規模超過3兆5千億元，營業據點為191處，更將大幅擴增成長，從第12名一口氣衝到變成第2名；合併之後，銀行資產大約3兆，排名從13升至12名，存款從第13名升至第12名，放款量從第14名升至第12名。

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