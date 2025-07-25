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王座拿下日本「雞三和」親子丼品牌代理權

2025/07/25 17:55

王座國際餐飲（2751）今天宣布取得日本三和集團旗下雞肉料理與親子丼品牌「雞三和」及台灣兩家直營門市代理權。（王座提供）王座國際餐飲（2751）今天宣布取得日本三和集團旗下雞肉料理與親子丼品牌「雞三和」及台灣兩家直營門市代理權。（王座提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王座國際餐飲（2751）繼今年4月併購台灣蔬食品牌－養心餐飲集團51％股權，今天再宣布取得日本三和集團旗下雞肉料理與親子丼品牌「雞三和」及台灣兩家直營門市代理權，推升旗下品牌數達9個，全台直營門市達66家，以多元品牌布局台灣餐食市場，滿足不同餐飲消費者的需求。

「雞三和」創業至今125年，是百年老字號品牌，以親子丼、雞肉料理專賣店於日本已開設多家門市，廣受親子、家庭與外食族的喜愛，目前在台灣已開出台北車站店與漢神巨蛋店兩家直營門市。

台灣鳥三和有限公司社長古川翔大表示，集團品牌多年在台灣、新加坡等海外市場以直營與加盟模式展店，台灣市場一直是集團重視的海外發展區，此次授權王座代理品牌經營並開發未來展店藍圖，期許能將「雞三和」品牌於全台推廣，提升品牌在台灣的市占率。

王座國際總經理林子恒表示，「雞三和」品牌以雞肉搭配米飯組合為主，對於台灣餐飲消費市場的接受度廣，且品牌定位為中價位客單價區間，加上菜品標準化高，有助於翻桌率表現，看好高坪效、易管理優勢進行品牌代理經營。

「雞三和」台北車站與漢神巨蛋兩家直營門市8月將開始貢獻王座業績，並規劃第4季於遠東SOGO百貨復興館（BR4）開出第3家直營門市，明年首季也進行新門市選址的籌備階段，期穩健擴張「雞三和」品牌在台灣的市占率。

展望下半年，王座旗下「銀座杏子日式豬排」、「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」皆已籌備新門市，分別將進駐徐匯廣場與信義Dream Plaza商場，加上「雞三和」預計於第4季開出第3家直營門市（BR4），全年合併營收雙位數成長可期。

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