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超幸運！7-ELEVEN花20元買飲料 抱走統一發票千萬大獎

2025/07/25 17:41

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部2025年5~6月期統一發票今天開獎，7-ELEVEN開出4張1000萬元特別獎，最幸運的消費者在新北市永和區的7-ELEVEN北福門市，只花20元購買統一麥香紅茶、統一麥香奶茶，就幸運中了統一發票1000萬元大獎。

其他3位幸運中統一發票1000萬元大獎的得主，1人在新北市板橋區的7-ELEVEN英海門市花53元購買零食；1人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；1人在新竹市東區的7-ELEVEN青草湖門市花100元購買飲料、CITY CAFE。

還有1位獲得200萬元特獎，中獎者在新北市新店區的7-ELEVEN新矽谷門市花75元購買泡麵。

4位雲端發票專屬獎100萬得主部分，1人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN海湖門市花15元購買統一麥香紅茶；1人在新竹市東區的7-ELEVEN明泰科技門市花88元購買鮮食、CITY CAFE；1人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN省宜門市花241元買統一麵包、飲品、生活用品、購物袋；1人在苗栗縣銅鑼鄉的7-ELEVEN銅鑼門市花29元買飲品。

7-ELEVEN提醒，2025年3~4月期尚有14.8萬張、總計超過5500萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第2次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數。存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

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