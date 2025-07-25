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全球第2強護照持有率僅17.5％ 日本大輸台灣原因曝光

2025/07/25 18:50

專家指出，由於日圓疲軟、機票上漲等因素，造成日本人不愛出國，偏好國內旅遊。示意圖。（歐新社）專家指出，由於日圓疲軟、機票上漲等因素，造成日本人不愛出國，偏好國內旅遊。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「亨利護照指數」（Henley Passport Index）近日公佈2025年最新的全球護照排行榜，日本護照可免簽前往190個國家或目的地，排平第2，台灣則排名第33。不過，最近研究卻顯示，僅有 17.5% 的日本人持有護照，反觀台灣護照持有率則達60%。專家指出，日本護照持有率偏低的原因是日圓疲軟、機票上漲以及世界許多地區安全擔憂加劇，造成日本人不愛出國，傾向留在國內旅遊。

《南華早報》25日報導，Newt旅行應用程式進行的研究得出，日本人在國際旅行準備程度方面遠遠落後幾個已開發經濟體，目前只有 17.5% 的日本人持有護照。相較之下，約有40%的韓國人、50%的美國公民和60%的台灣人持有有效護照。

Newt執行董事 Hiroshi Tanimura 表示，這些發現與日本旅行社協會 （JATA） 出境旅遊推廣部門的研究一致。他說，我們所做的研究特別表明，年輕人不願意出國旅遊，反而更喜歡在日本國內旅遊。

他指出，日圓疲軟是日本出國旅遊人數降至疫情前 70% 的一大原因，機票價格變貴也讓人們對預訂海外假期猶豫不決。另外，中東衝突和東歐局勢已造成日本遊客卻步。

旅遊行銷分析師哈維（Ashley Harvey）在日本旅遊業工作15 年多，他表示，自 20 世紀 90 年代的巔峰時期以來，持有護照的日本人數一直下降，十年前持有率還有23%。新冠疫情對許多人來說意味著終結，他們認為日本比較安全舒適，所以護照過期就再也沒有更換。

哈維還說，日圓大約貶值35%，對於許多日本人來說，以他們的收入水平出國旅遊很困難，所以日本護照持有率偏低並不令人意外。

哈維預計，由廉航運營的台灣及韓國等短途目的地仍將受到歡迎，因為到達這些地方既快捷又相對便宜，但要贏回曾經受歡迎的歐洲和北美目的地將是一大挑戰。

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