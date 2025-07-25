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外資連9買對4金融大開殺戒！這檔遭爆砍逾28萬張最慘

2025/07/25 16:52

外資連9買對4金融大開殺戒！台新辛特遭爆砍逾28萬張最慘（資料照）外資連9買對4金融大開殺戒！台新辛特遭爆砍逾28萬張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連9買，週五（25日）買超73.61億元，不過，卻對4金融大開殺戒，其中又以昨日才掛牌的辛種特別股台新辛特（2887I）最慘，繼昨倒貨1.16萬張，今一更狂瘋砍逾28萬張，受到外資大砍衝擊，在昨以跌停作收，今股價繼跌1.78%，收8.84元，成交量逾39萬張。

台新辛特為台新金與新光金合併後發行的特別股，具固定年息1.665%及3年後收回權利。

外資週五賣超前10大個股，依序為台新辛特（2887I）28萬893張、台新金（2887）5萬1259張、南亞（1303）7598張、台灣大（3045）6985張、第一金（2892）5468張、永豐金（2892）5416張、億光（2393）3549張、欣興（3037）3475張、景碩（3189）3433張、京元電子（2449）3265張。

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