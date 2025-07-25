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台新人壽及新壽宣布合體！林維俊：有助發揮綜效

2025/07/25 16:50

台新新光金控表示，長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽員工。（記者王孟倫攝）台新新光金控表示，長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽員工。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新人壽及新光壽險雙雄宣布合體！台新人壽與新光人壽於今（25）日分別召開董事會（代行股東會），決議通過以換股方式進行合併。母公司台新新光金控表示，台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽」；其中，「新光人壽」 員工全數留用。

台新新光金控表示，本合併案台新人壽將發行新股，以每0.9349股普通股換得新光人壽1 股普通股，取得新光人壽全部股權，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

對此，台新新光總經理林維俊指出，雙方合併後將有助於發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，資產配置與獲利結構亦將更趨均衡，進一步強化整體競爭力，並提升面對金融市場波動時的應變能力與韌性。

林維俊表示，本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更展現對保戶、員工及市場長期承諾。合併後雙方保戶權益不受影響，保單契約條款內容等一切權利與義務均維持不變。同時，雙方公司長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽之員工，管理層將帶領公司進入下一階段的成長，共創公司榮景與股東價值。

合併後存續公司將以穩健步伐邁向新階段，積極推動內外部資源整合，持續為個人、家庭與企業提供完善多元的保險解決方案，創造更即時、便利、智慧的服務體驗，期待與所有保戶、員工及合作夥伴攜手前行，共同迎向壽險事業的全新格局。

此外，有關高層人事布局方面，林維俊表示，會一步一步來，金控大致底定，接下來依序公布投信、人壽、證券、銀行，時間大約落在各子公司真正合併日前夕，將會跟同仁積極溝通，現在還沒合併以前，就按照現況繼續經營下去，例如，台新銀行與新光銀行都會繼續獨立營運。

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