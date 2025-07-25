台達電穩步推進全球佈局 泰國打造第二智慧製造中心

台達電總裁暨營運長張訓海今天出席集團中壢智慧製造創新中心的開幕典禮。（實習記者劉羽珊攝）

〔記者方韋傑、實習記者劉羽珊／桃園報導〕在地緣政治與關稅政策持續變動下，台達電（2308）全球製造策略維持長期規劃方向不變，總裁暨營運長張訓海今天表示，集團已完成分散式布局，涵蓋中國、台灣、泰國、印度、歐洲與美國等地，不會因短期不確定性因素調整，未來將依據市場需求就近生產，落實「市場端製造」的全球布局邏輯。

張訓海指出，繼台灣之後，泰國已被公司定位為第二個智慧製造中心，當地廠區目前正在導入完整的智慧製造系統，穩定推動相關建置工作，後續也將導入與輝達（NVIDIA）合作的虛實整合平台Omniverse，加快產線虛擬驗證與實體落地的整合進度，成為支援東南亞與南亞市場的重要基地。

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張訓海表示，台灣是集團首座啟用智慧製造中心的地方，未來將進一步複製成功經驗至泰國，並評估在其他區域新設據點，以回應各地客戶需求與市場發展趨勢，中國產線則尚未導入Omniverse。

雖然近期關稅政策成為業界關注焦點，但張訓海強調，公司全球生產佈局早已完成多年規劃，不會因應短期的貿易壁壘調整方向。全球製造策略本質為長期性，且具備高度彈性，聚焦於服務在地市場，未來包括GB系列在內等AI伺服器相關產品，也可能依據客戶要求，分別於台灣、美國或歐洲生產出貨。

張訓海提到，集體持續致力於培育高階AI人才，成為輝達「從虛擬到實體的最後一哩路」的關鍵夥伴，藉由模擬環境進行生產線的驗證程序，有助於將真實的應用參數對準度提高至90%，縮短新產品導入週期。而機器人新興應用雖然在現階段多處於驗證階段，未來可望逐步導入製造場域。

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