6月單月虧損擴大！中鋼上半年虧15.6億元

中鋼上半年虧15.6億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕關稅、匯率雙重襲擊，中鋼（2002） 今天（25）公布自結盈餘，今年6月合併營收、營業損失、稅前虧損同步擴大；中鋼累計上半年合併稅前淨損15.6億元，較去年同期衰退145%。

中鋼6月合併營收255.4億元、月減13%；合併營業損失16.5億元、月減127%；合併稅前虧損15.8億元、月減74%；上半年累計營收1682.6億元、合併營業損失12.4億元、合併稅前淨損15.6億元，單月已連3個月呈現虧損，且虧損不斷擴大，上半年也正式由盈轉虧。

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中鋼指出，6月合併稅前淨損較5月不利，主因為鋼鐵業銷售數量、單價減少，因此營業收入下滑、營業損失增加；不過，獲配股利增加，業外收入有略增。

中鋼說明，全球貿易消費與投資信心仍處於低位，但美國已陸續通知貿易對手國關稅稅率，市場不確定性逐步降低，終端需求可望緩步釋出，台灣內需則在AI及高效能運算等新興科技仍活絡下維持相對穩健。

鋼鐵市場部份，美國提高鋼鋁232關稅後，當地熱軋流通行情仍為震盪走勢；歐洲進入暑休淡季；亞洲區鋼價維持低檔盤整，但中國唐山地區實施限產、減產令，且當地社會庫存相對低位，寶鋼8月板材開漲盤強化市場信心；此外，中國近期宣布將於西南地區進行大規模水壩建設，可望帶動基礎建材需求，有助鋼市產銷平衡早日脫離谷底。

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