晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「最佳財長」也是「金融救火隊大隊長」 央行臉書緬懷邱正雄

2025/07/25 16:02

「最佳財長」也是「金融救火隊大隊長」 央行臉書專頁緬懷邱正雄（記者陳梅英翻攝）「最佳財長」也是「金融救火隊大隊長」 央行臉書專頁緬懷邱正雄（記者陳梅英翻攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕前行政院副院長、前財政部長，並曾擔任央行副總裁的邱正雄先生，於7月22日因病辭世，享壽83歲。邱正雄任公職期間，曾帶領台灣解除多家金融機構危機，不但被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」，央行在今日臉書也稱邱正雄是台灣「金融救火隊大隊長」，曾數度親上火線救市，在將近半世紀的歲月裡，在央行、財政部，乃至行政院的工作崗位，陪伴台灣金融業度過重重難關，他的貢獻，將長留台灣金融史冊。

央行也揭露1970年代，台灣經貿快速發展，政府亟需財經專才，邱正雄是在時任經濟部長張茲闓引薦下，進入央行服務。當時他剛俄亥俄州立大學（Ohio State University）取得博士學位，以行務委員任用；歷經業務局副局長、外匯局副局長、業務局局長及副總裁，成為那段期間貨幣、信用及外匯政策的重要推手。

1985~1987年在擔任業務局局長期間，協助央行穩定物價、支持產業升級；1988年升任副總裁後，他向時任央行總裁張繼正建議升息，以抑制通膨壓力；1989年，在當時台灣錢淹腳目的年代，大幅調升央行重貼現率13碼，並調高銀行法定存款準備率，有效為當時過熱的股市、房市降溫。

邱正雄的部屬曾稱讚他做事細心，研究問題一絲不苟，連細節都不放過。有央行官員回憶，他待人沒有高官架子，在出差時自己搬行李，與同仁相處就像朋友般自然融洽。工作之餘，邱正雄熱愛桌球及高爾夫球，休假時常打球放鬆工作壓力。他還曾經參加中央機關桌球錦標賽，雖然當時帶病上場仍表現亮眼，率領央行桌球隊勇奪冠軍！

1996年，前總統李登輝上任不到1個月，便延攬邱正雄出任財政部長。當邱正雄歡送會上的致詞時感性表示，自己在央行服務長達21年，離情難以言喻，並盛讚時任總裁許遠東是「天生的中央銀行家」；許遠東也回應祝福，盼未來央行與財政部一家親，持續密切合作。

邱正雄在擔任財政部長期間，奉命執行兩稅合一；他使命必達，1998年1月，全額扣抵的兩稅合一制正式上路。此外，他還建議經濟部於「公司法」增列對母子公司交叉持股及關係企業的規範。

他認為交叉持股會推高集團財務槓桿，帶來銀行系統風險，也助長互相炒股的歪風。1997年，「公司法」新增「關係企業章」，惟改革時間略晚，來不及清理地雷股。隔年，亞洲金融風暴波及台灣，股市爆發大規模股災，多家企業集團股票相繼斷頭。財政部遂於「銀行法」第33條增列關係企業授信規範，改善監理漏洞。

此外，為協助銀行打銷呆帳，邱正雄將金融業營業稅從5%降至2%，利用節省的稅負透過金融重建基金，改善金融機構經營體質。

值得一提的是，為了推動公股行庫為企業紓困、重振股市並重建市場信心，邱正雄幾乎是蠟燭兩頭燒。據說在最忙碌的那幾週，他主持了無數場夜間會議與清晨會議，幾乎沒時間休息，靠著驚人的體力與意志力撐過這場金融風暴。他的夫人張美保曾表示，對他日以繼夜地操勞感到憂心，甚至希望媒體別再誇他，怕他越來越不珍惜自己的身體。

邱正雄於2000年卸下財政部長職務後，曾擔任大華證券董事長、安泰商業銀行董事長。2008年全球金融危機爆發，政經局勢不穩，他受馬政府之託出任行政院副院長以穩定軍心。當時，他迅速察覺銀行同業拆款市場，流動性有急遽下降的問題；在他建議下，劉兆玄內閣將銀行同業拆款納入存款保障範圍，有效防止金融業的資金流動性進一步惡化。

2017年，他緊急出任永豐金控董事長，致力於改善該金控的公司治理。邱正雄被譽為「金融救火隊大隊長」，數度親上火線救市，化解一次又一次的金融機構危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財