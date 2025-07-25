43億高雄橋頭再生水工程年底完工 明年日供台積電3萬噸水

高雄市副市長林欽榮（左三），視察橋頭再生水興建工程。（高市府水利局提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮今（25）日，視察橋頭再生水興建工程，工程進度已達98.19%，較原訂98.13%進度超前，預計於今年9月辦理全廠試車，期許能如期如質於年底完工、並於明年正式啟動供水，初期每日3萬噸供楠梓產業園區台積電等半導體產業使用。

林欽榮表示，橋頭再生水案總經費約43億元，興建項目包含污水處理廠擴建、再生水廠及取輸水管線新建工程等，已完成埋設約8.7公里至楠梓產業園區的輸水管線，採用雙管佈設，有效降低輸送風險，廠區土建工程皆已大致完成，目前正進行設備測試與裝修階段。

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預計明年正式啟動供水，初期每日可供應3萬噸，最終提升至3.5萬噸，供應至楠梓產業園區，為台積電等半導體產業提供穩定可靠的水源，實現水資源循環利用的目標。

水利局表示，橋頭再生水廠RO系統採用先進的海水淡化逆滲透膜技術，水質方面依據半導體產業要求採用22項水質標準，確保再生水水質穩定且符合半導體產業的嚴格用水標準。經發局表示，楠梓產業園區再生水配水池及尿素反應池工程目前施工進度約40%，預計今年12月31日完工，可確保明年1月供應園區再生水到位。

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