美國藥品關稅將宣布 保瑞董座這樣看

泰福旗下CDMO業務品牌「Bora Biologics」本週參加2025亞洲生技大會。圖左為保瑞暨泰福董事長盛保熙、圖右為泰福執行長Steve Lam（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠泰福-KY（6541）今年1月納入保瑞（6472）集團旗下後，本週正式以旗下CDMO業務品牌「Bora Biologics」參加2025亞洲生技大會，不過外界關切美國藥品關稅將公布，對保瑞集團的影響，對此，保瑞暨泰福董事長盛保熙表示，保瑞有一半的客戶將會因關稅調漲售價，另一半會自行吸收。

盛保熙表示，保瑞多數客戶為非學名藥藥廠，因此毛利率較高，若給保瑞的代工價格只占成本的5%，就算因關稅導致代工成本增加50%，也僅占成本的7.5%，對客戶影響不大，而且泰福原本就有大分子藥廠在美國，反而對泰福來說是有優勢的。

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泰福首項生物相似藥NYPOZI™（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen®）已授權給國際藥廠Cipla，預計最快年底在美國上市，未來將更聚焦於CDMO（委託開發暨製造服務）業務；盛保熙表示，泰福目標明年轉虧為盈。

泰福目前正進行現增，預計可募得13億元，募資預計八月初完成，將用於旗下聖地牙哥廠、竹北廠擴產，其中聖地牙哥廠2000升產能擴建計畫正持續進行中，預計將於2026年第一季正式啟用。

此外，泰福竹北廠區的抗體藥物複合體（ADC）實驗室也已全新落成，擴建後之竹北廠區包含設有isolator系統之製程開發實驗室，能夠進行毒理批次生產、即動物實驗用藥等級之ADC產品，並已建立完整且自主之ADC分析平台。此一技術平台已獲客戶青睞肯定，目前正在執行之ADC專案預計將於2026年第一季完成500升之GMP生產批，預計將可再創業務開發另一新里程碑。

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