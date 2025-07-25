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金管會同意國泰世華申設日本東京分行、福岡出張所

2025/07/25 15:37

近1年來，共有多家國銀在九州新增日本分支機構。圖為福岡市區。（記者王孟倫攝）近1年來，共有多家國銀在九州新增日本分支機構。圖為福岡市區。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行加速佈局插旗日本市場。金管會今天表示，國泰世華銀行考量日本金融市場穩定、臺日經貿往來密切，以及近來臺商與國人投資需求持續成長，為補強於東北亞據點之布局，提升服務臺商客戶之品質與效率，並拓增海外收益來源，因此，擬於日本開設「東京分行」與「福岡出張所」。

　東京和福岡已經成為國銀布局日本的兩大據點，除了東京是日本首都大城市，福岡是日本九州的首府，也是九州第1大城；台積電熊本廠所在地就是九州，若從福岡搭乘新幹線列車到熊本，僅需35分鐘。

  截至今年5月底止，國泰世華行已設有柬埔寨及中國地區2家子行， 1家合資銀行世越銀行，馬來西亞納閩島、香港、越南胡志明市、新加坡、菲律賓馬尼拉、寮國永珍、緬甸仰光等7家分行，及泰國曼谷、越南河內、越南廣南、印尼雅加達等4家代表人辦事處。

　金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等8家銀行。

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