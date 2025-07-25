生技展秀兩大原廠食品原料 杏輝看好下半年

杏輝參加生技展，展出兩大食品原料-管花肉蓯蓉萃取物和核桃低聚肽粉。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕亞洲生技大展今（25）日於南港展覽館開幕，杏輝（1734）醫藥集團旗下杏輝天力公司展出原廠兩大食品原料-管花肉蓯蓉萃取物和⸢醒腦因子⸥Protygold®核桃低聚肽粉。杏輝天力公司總經理游能盈表示，兩大食品原料每年銷售都有10%左右成長。

杏輝旗下熱銷的保健食品「蓉憶記」其主要成分就是管花肉蓯蓉萃取物，目前杏輝的管花肉蓯蓉除了自用外，也出貨給國際直銷大客戶，透過客戶，目前全球銷售17個國家和地區，亞洲、北美及歐洲使用人數超過2268萬人次。

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杏輝指出，旗下杏輝天力專注創新植物原料開發，包括管花肉蓯蓉萃取物、茯苓三萜萃取物以及植物肽系列。2002年起，杏輝最早開發出管花肉蓯蓉萃取物，取得管花肉蓯蓉萃取物獨家制程專利，完成管花肉蓯蓉萃取物多重功效科學驗證，實證管花肉蓯蓉萃取物的安全性與有效性，是名副其實的管花肉蓯蓉萃取物原廠。2007年，杏輝推動管花肉蓯蓉實現人工種植技術標準化，公司自有管花肉蓯蓉GAP標準化人工種植基地2000畝，擁有美國、歐盟及中國有機認證。

杏輝主管表示，今年海外市場的成長動能強，陸續已有多家客戶來參訪杏輝工廠，接下來會有簽署合約的訊息，其中與日本藥廠的合作，會以藥品代工及代理為主，最快年底開始對業績產生貢獻，對下半年營運審慎樂觀。

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