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以天文數字舉債投資美國？中油：絕非事實

2025/07/25 14:58

中油澄清對外投資經審慎評估，籲請外界勿再傳播不實言論。（記者林菁樺攝）中油澄清對外投資經審慎評估，籲請外界勿再傳播不實言論。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界質疑中油公司將以天文數字舉債投資美國，中油鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持續開拓上游油氣與新能源等業務領域，不排除任何具有前景的合作計畫，評估任何投資計畫須先經過各面向嚴謹的程序，再依據評估結果審慎做出最有利的決策。對於外界未經查證發布及傳播的不實言論，中油表示遺憾，同時也盼請社會各界切勿再以偏頗角度傳播不實言論。

為確保國內能源供應安全、提高自主能源比例及擴大營運領域，中油針對任何具有前景的合作計畫，均從法令規定、行銷、技術、工程、生產製造、環境影響、財務、經濟效益及風險等各面向進行分析評估，依規定完成可行性研究報告，再經公司各項審議程序後，提報主管機關審查並依相關規定辦理。

有關中油擬爭取阿拉斯加LNG計畫上游投資參與權，以能源安全、多元供應與長期投資效益等因素為評估基礎，與中油以往因採購LNG而取得上游投資機會目的相同，現階段仍與美方洽議中。外界質疑中油以天文數字舉債投資美國絕非事實。

中油將兼顧本業與轉型前瞻，持續確保國內能源供應與安全，以多元、創新滾動調整經營目標與方向，追求永續經營，盼請社會各界給予支持。

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