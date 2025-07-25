台達電啟用智能製造創新中心 攜手輝達強化AI商機

台達電今日啟用「智能製造創新中心」，並攜手輝達共同打造「虛實整合學習中心」。（實習記者劉羽珊攝）

〔記者方韋傑、實習記者劉羽珊／桃園報導〕台達電（2308）今日啟用「智能製造創新中心」，並攜手輝達（NVIDIA）共同打造「虛實整合學習中心」，以實機驗證、教育訓練及數位孿生應用為核心，回應製造業面臨的高效率、彈性化與全球布局挑戰。該中心結合自有製造經驗與AI、數位模擬等創新技術，可望為電子、半導體等產業注入智慧轉型動能。

台達電此次新開幕的中心設於旗下中壢六廠，占地約150坪，設有完整單機與整線產線，支援上機操作、樣品試產與校機驗證等流程，加快新機台導入時程。並導入產線聯網平台（Line Manager）與數位雙生技術（DIATwin）涵蓋單機、整線到整廠的虛實整合應用，建構可模組化、可複製的智慧產線。

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此外，台達電與輝達合作設立「虛實整合學習中心」，導入輝達「Omniverse」與「Isaac Sim」兩大AI（人工智慧）平台，透過設計系統化分級課程，協助學員掌握從設計產線、導入新製程到生產管理等應用，強化數位模擬與AI模型導入能力。中心亦支援企業測試新技術、驗證適用性，降低轉型成本與風險。

台達電總裁張訓海表示，在全球製造分散與集中管理並行的趨勢下，企業需加速產品上市與全球建廠效率，公司將憑藉深厚的製造經驗與技術平台，協助產業快速導入高效產線解決方案，目標成為產業鏈夥伴的關鍵助力，打造高度可複製的智能製造解決方案，加速產業升級轉型。

此外，集團機電事業群總經理劉佳容也指出，導入新機台與新技術對製造業是挑戰，透過實機擬真與專業訓練，可協助企業降低導入門檻，加速智能化進程。台達期盼成為產業鏈升級的重要推手，攜手夥伴打造可複製的智能製造標準。

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