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郭智輝：套裝型穩匯避險商品 下週上路

2025/07/25 13:36

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今赴工商協進會會員大會演講時表示，匯率波動對出口企業影響較大，為降低匯率波動風險，經濟部與公股銀行合作，提供「套裝型匯率避險商品」，事先約定匯率以降低匯兑風險，預計下週上路。

經濟部本月初成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，由公股行庫支援提供匯率避險工具，包括「預購（預售）遠期外匯」、「外匯選擇權」，以及「自然避險」。

郭智輝表示，為穩定匯率，經濟部已與國內銀行、金管會銀行局討論，設計出「匯率避險套裝商品」，小額度5萬美元換、結匯，預計下週開始服務。

工商協進會理事長吳東亮會前受訪表示，台灣出口力道暢旺，下半年雖面臨匯率、關稅挑戰，經濟成長可能趨緩，但也不用太悲觀，要對台灣的經濟韌性有信心。

談及大罷免，吳東亮表示，台灣是一個民主的社會，選舉權、罷免權是選民權利，無論選舉結果都要接受，要緊的是，選後大家都回歸正常生活，要緊的是，世界情勢一直在改變，希望大家一起想辦法振興經濟，讓產業能夠安定。

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