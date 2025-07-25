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談判團隊赴華府磋商 蕭美琴：拚搏爭取台灣產業利益與合作機會

2025/07/25 13:05

副總統蕭美琴今表示，談判團隊仍在華府繼續談判，爭取貿易平衡和台灣產業利益，（記者廖家寧攝）副總統蕭美琴今表示，談判團隊仍在華府繼續談判，爭取貿易平衡和台灣產業利益，（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅談判本週進入新1輪實體磋商，副總統蕭美琴今表示，談判團隊仍在華府繼續談判，談判代表以拚搏精神、責任感和使命感，爭取貿易平衡和台灣產業利益，以及深化台美科技、經濟、產業合作的機會。

蕭美琴今出席工商協進會會員大會時表示，過去台灣經常是被動因應，現在則是主動盤點籌碼、政策，以及與國際結合的空間，近年在全球布局、風險分散和全球化趨勢下，台灣也在不同地區建構新的夥伴關係。

蕭美琴表示，台灣近年推動新南向政策，也和英國、加拿大等國簽訂貿易經濟夥伴協定，國際變局下，訪台的國際友人深化與台灣夥伴關係的意願也更加積極與強烈，雖遇全球亂流，卻也替台灣開拓新的機會。

談及與美國關稅談判，蕭美琴表示，談判團隊現在還在華府繼續談判，談判代表具有高度的拚搏精神、強烈的責任感和使命感，幾乎是24小時不間斷地在取得貿易平衡和台灣產業利益，並爭取未來台美在科技、經濟和產業等領域的深化合作機會。

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