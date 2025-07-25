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放棄353萬年薪創業！她靠「1機會」從借錢苦撐到年營收逾1470萬

2025/07/25 14:43

何蘭Fat Miilk創辦人兼執行長。（擷取自CNBC）何蘭Fat Miilk創辦人兼執行長。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年35歲的越南咖啡Fat Miilk創辦人何蘭（Lan Ho），在放棄年薪約12萬美元藥劑師工作（約新台幣353萬元）後，創立咖啡公司，前3年一直靠借錢維持營運，直到1個美食電視節目邀請她參賽，她利用此機會推銷生意，成功引起全國關注，決定做大生意，並開立第1家門市，如今營收已逾50萬美元（約新台幣1470萬元）。

CNBC報導，在決定辭職創辦咖啡公司之前，Lan Ho 曾在沃爾格林擔任零售藥劑師，年薪約 12 萬美元。

何蘭表示，要取得藥劑師的職位絕非易事。她接受了10年高等教育，在林登伍德大學獲得了化學學士學位，在哈佛大學獲得了金融碩士學位，並在聖路易斯藥學院獲得了藥學博士學位。

儘管她已經投入了這麼多，但當零售藥劑師讓她感覺很痛苦。有1天，她突然頓悟：“我為什麼躲在沃爾格林藥店的後面，像個與世隔絕的人？”

正是這種感覺最終促使她改變了人生軌跡。

2018年，何蘭在從事第1份零售藥劑師工作的同時，也嘗試了咖啡生意，因為在學生時代，她一直是咖啡的忠實消費者，並對這個行業非常著迷，因此，在2019年，她註冊成立了公司，並註冊了「Fat Miilk」這個商標。

直到2020年疫情爆發，他被迫休假2個月，才終於有更多時間專注於生意：“那2個月，我推出了Fat Miilk，當他們（沃爾格林）讓我回來時，我拒絕了。”

她離開了沃爾格林，轉而到1家遠距醫療公司擔任臨時工，這給了她更大的靈活性。除了自籌資金外，她還向親人借錢，並依靠信用卡維持運營，以維持咖啡公司的運作。

前3年，營運非常不穩定，直到2022年3月，《戈登拉姆齊的美食明星》邀請她參加節目，何最終入圍了比賽決賽，並有機會在電視上向戈登·拉姆齊推銷Fat Miilk，而此次機會是他個人人生與生意上的1大轉捩點。

「我一直堅持到了最後。我向戈登·拉姆齊推銷了我的生意，我知道它會得到全國的關注，從那時起，我才真正開始著手打造，」何說。

由於拍節目時，給了她兩大優勢。對外，它讓她更有信譽；對內，她獲得了信心，可以更大膽地經營自己的事業，於是拍完節目後，他決定把生意做大。

2024年2月，她在芝加哥開設了第1家Fat Miilk咖啡店，她還計劃於2026年在伊利諾伊州內珀維爾開設第2家門市，第3家店也是她們第1家州外門市，亦正在籌備中。

根據CNBC Make It審查的文件顯示，如今，該公司每年的收入超過50萬美元。

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