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Dream Plaza加入百貨戰場 董事長高秀玲：統一美麗事業營收將達500億元

2025/07/25 12:29

統一（1216）集團最新的百貨商場Dream Plaza今日正式開幕。（記者楊雅民攝）統一（1216）集團最新的百貨商場Dream Plaza今日正式開幕。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團最新的百貨商場Dream Plaza今日正式開幕，統一美麗事業董事長高秀玲表示，美麗事業去年營收已達450億元，加入Dream Plaza後，今年美麗事業營收可望達500億元。

若單純計算統一夢時代購物中心、統一時代百貨和Dream Plaza等百貨和商場事業，今年營收可望由原先約250億元朝300億元邁進。

羅智先表示，他把Dream Plaza定位為「廣場」而非「商場」，是人與人連結的場域，實際投資額是外界給的數字（10億元）的3倍，「營業額交給社會大眾決定，時間到了就知道」。

面對台北信義商圈百貨激戰，羅智先表示，市場是不是成長，只有市場領導者會關心，對市場非領導者而言，市場是否擴大這不是問題，非領導者想的是重新分配市場，我們距離市場地位還有很大距離，不需要去思考這個問題。

高秀玲說，Dream Plaza的一大特色是24小時營運模式，這在百貨業中是罕見的嘗試，空間設計包含許多創新元素，如STARBUCKS Taipei室內草坪區、大型天窗，以及昂貴互動螢幕，螢幕背後代表的是人流等大數據，雖然一般人可能看不懂，覺得像萬花筒，但每個顏色都代表一個意義。

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