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美元反彈壓抑亞幣 台幣早盤貶至29.455元

2025/07/25 12:16

美元反彈壓抑亞幣升勢　新台幣早盤貶至29.455元、一週新低（記者陳梅英攝）美元反彈壓抑亞幣升勢　新台幣早盤貶至29.455元、一週新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕歐洲央行如預期按兵不動，並釋出偏鴿訊號，歐元自高點滑落，加上日圓再度走弱、美元轉強下，週五主要亞幣全面回貶。新台幣兌美元匯率早盤最低下探至29.455元，為一週來新低，中午暫時收在29.42元、貶值4.72億美元。

台股則因市場觀望台美第四輪關稅談判進展，買盤暫時熄火，在平盤附近窄幅震盪。新台幣今早以29.38元、升值2.2分開出，隨著美元轉強、亞幣拉回，匯價快速翻黑，最低貶至29.455元，仍落在近期盤整區間內，方向未明。

歐洲央行24日宣布利率維持不變後，總裁拉加德指出，9月是否降息需視數據決定，並未強調維持高利率時間需延長，市場解讀歐央立場略偏鴿，仍有進一步寬鬆可能。

而美國近期公布的就業數據與企業財報表現皆優於預期，市場預期聯準會短期內不急於降息，加上歐美貿易談判尚未有明確結論，資金持續回流美元資產，帶動美元指數反彈，對非美貨幣形成壓力。

聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於下週召開利率會議，市場普遍預期利率將按兵不動。利率期貨顯示，聯準會9月降息1碼的機率約為60%，但存在高度不確定性。

受美元回升影響，今日亞幣普遍走弱，日圓兌美元再度貶破147關卡，韓元早盤重挫逾0.5%，台幣匯價同步承壓。

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