債蛙6月歸隊？債券ETF規模回升千億元

〔記者高嘉和／台北報導〕「債蛙」歸隊？根據投信投顧公會最新統計，今年以來因美債殖利率上揚、新台幣匯率強升等雙重利空打擊，規模一度大幅縮水近5千億元的跨國投資債券型ETF（指數型股票基金），6月止跌回升逾千億元，而反向型債券ETF規模也相對減少逾1/4元。

根據統計，去年國內股票型ETF從1.4兆元倍增到2.7兆元、跨國債券型ETF（主要投資標的為美國公債或公司債）從2兆元大增至3兆元；今年起，股票型ETF持續從2.7兆元增至6月底的3.1兆元，但債券型ETF卻因美債殖利率飆升，且新台幣升值匯損，造成淨值大減，規模從3兆元大減至5月底的2.5兆元，光5月1個月規模就大減逾3千億。

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近幾月來，市場常用「債蛙」來取笑美國公債ETF投資人，也就是將「債券」與「溫水煮青蛙」結合而成的新詞彙，意指的是那些大量買入債券ETF，尤其是長期債券，卻對風險管控意識不足，或是過於依賴債券ETF收益的投資者。

但經過4、5月份崩跌的驚嚇後，6月起債蛙似乎開始歸隊了，國內發行的跨國投資債券型ETF規模雖從去年底的ETF的3兆385億元，一度縮水到今年5月底的2兆5394億元，但6月底已止跌回升至2兆6629億元，單月回升逾千億元。

另根據美國財政部最新數據，今年5月外國持有美國公債達9.05兆美元，連續3個月成長，且創次高紀錄。除了中國持續減持美國公債外，主要海外持有國家大多增持，日本持有總額增至近1.14兆美元，除了穩居全球最大美債持有國外，總額也創下新紀錄；加拿大雖與美國間的貿易摩擦待解，但5月增持美國公債達617億美元，持有總額躍居第五位。顯示美國公債在當前和可預見的未來，仍然被廣泛認為是全球最穩定和安全的投資標的。

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