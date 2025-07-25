斯文里二期整宅公辦都更案招商成功 將蓋地上13層建物

斯文里二期整宅公辦都更案招商成功，預計興建RC構造地上13層、地下3層建築物。（台北市住都中心提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心今（25）宣布，斯文里二期整建住宅公辦都市更新案徵求出資者，經評選由都美建設為最優申請人，是斯文里整宅首件招商成功的公辦都更案。都美建設規劃以「延續紋理、融入日常」的設計理念，預計興建RC構造地上13層、地下3層建築物，預估更新後約可興建樓地板達9800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

住都中心指出，基地位於蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，面積為4849平方公尺（約1466.82坪），現況私有產權252戶，住宅單元狹小，每戶僅約8至12坪，公共空間長年滲水，隨著建物老舊、年久失修，今年初還經歷火災，住戶們急切盼望透過都市更新重建家園。

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住都中心於2016年起設置駐地工作站，2020年由市府同意擔任斯文里二期整宅公辦都更案實施者後，原定以自行興建方式辦理，並因計畫調整舉行二次選配，選配率都超過9成，但後續遭遇疫情及營建成本上漲，影響成本與財務可行性，歷經統包工程2次流標，興建進度受到影響。

住都中心表示，2023年10月啟動住戶溝通，徵詢住戶改以公開徵求出資者方式續行，經14個月整合達85%招商意願，今年3月公告招商，終於在7月24日完成綜合評選作業，都美建設成為最優申請人，預計簽約後向住戶說明優化方案，盡速完成意見收斂，續辦都更審議程序。

都美建設規劃以「延續紋理、融入日常」的設計理念，回應社區再生的需求。未來預計興建RC構造地上13層、地下3層建築物，於地面層規劃店鋪及街角綠意廣場，滿足社區住戶的使用需求，也顧及與相鄰地區住戶的鄰里關係性，並承諾取得綠建築標章；全案預估更新後約可興建樓地板達9800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

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