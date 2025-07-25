台美關稅揭曉在即 多個農民市集團體聯合聲明：堅守稻米紅線、同步開啟公糧改革

多個農民市集與農民團體今發表聯合聲明，表示稻米是台美關稅談判不可讓步的紅線，但也應該同步開啟公糧制度改革，從只重數量不重品質，改成應分級收購，鼓勵種好米的農民。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國行政團隊正赴美進行第4輪關稅實體談判，多個農民市集團體與農民團體今（25日）共同發表聯合聲明，表示稻米不容開放0關稅進口，若完全讓美國低價米傾銷，將徹底摧毀我國稻米產業，但也提出應同步進行公糧制度改革，不要只重「量」不重質，應改為「分級計價」。

美國實施對等關稅，目前取得較低稅率的國家如英國、日本、越南、菲律賓等，針對美國農產品都是全面開放，韓國則因不開放美國稻米等農產品無限制輸入，目前談判稅率為25%。

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目前我國行政院副院長鄭麗君正率團隊赴美進行第4輪關稅實體談判，總統賴清德23日時則對外表示，希望可完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等任務，但有鑑於其他獲得較低稅率的國家，都對美國農產品完全放行，多個農民市集團體對此憂心，聲明指出，日本開放稻米市場後，對當地農民造成深層打擊，堅決支持稻米是我國不可讓步的談判紅線，也指出若開放美國稻米低價傾銷，將會摧毀本土稻米產業，導致農村凋敝，糧食體系瓦解，後果會是無法逆轉的災難。

目前全球僅存我國還在實施稻米公糧收購制度（保價收購，不論稻米品質，政府都用固定價格購入，平均近年投入公糧收購的費用都達百億元規模），該聲明也指出，捍衛我國的糧食主權並不代表就是要故步自封，目前公糧制度面臨「價格天花板」、「品質獎勵不足」等挑戰，導致農民缺乏生產優質米誘因，認為這也是公糧制度投入改革的契機，也就是公糧制度應該從單純量化保障，轉型為品質導向獎勵機制，透過分級計價，讓生產好米的農民獲得更好的回報，也能減少化肥與農藥使用，保護台灣環境。

該聲明也指出，台灣米應持續投入更多加工，包含製作為米穀粉取代進口麵粉，並投入釀酒，提升稻米的附加價值，更能進一步將台灣米推向更大更廣的市場。

聲明也具體建議，盼民進黨政府帶領的行政團隊堅守稻米紅線，尤其稻米是戰略作物，絕非商業談判工具，也應同步深化公糧改革，導入分級計價與優質品種獎勵金，也強化稻米產銷契作集團產區模式，協助農民生產、加工、行銷，全面提升產業韌性與價值。

目前加入該聲明的農民市集與團體計有：合樸農學市集、水花園有機農學市集、城東市集、三小市集、台灣有機食農遊藝教育推廣協會、台灣綠市集協會、彎腰市集、花蓮好事集、島東風味探索、台灣大米缸永續關懷協會。

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